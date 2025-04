Triatletas internacionais participarão da UB515 em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba, mais uma vez, sediará o “UB515 – Brasil Ultra Triathlon Campeonato Sulamericano de Ultra Distância” – única prova de triathlon da América do Sul na distância Ultraman.

A competição, que já está em sua 12ª edição, acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de abril. O evento de 2025 registra a participação de 40 ultratriatletas que irão competir os 515 km que dão nome ao desafio. No primeiro dia, são 10 km de natação e 145 km de ciclismo; no segundo, 276 km de ciclismo e, finalmente, no terceiro dia percorrem 84,4 km (duas maratonas).

Na véspera da largada, 10, foi realizado o congresso técnico que contou com a participação de todos os atletas. Nessa reunião, foram passadas as informações do percurso. “Mesmo repetindo o percurso em relação a 2024, é importante ressaltar os detalhes da prova e material obrigatório para ser utilizado durante o desafio”, informou o coordenador da prova, Alexandre Luna.

A reunião contou com a presença de todos os atletas, patrocinadores, equipe de organização, Polícia Rodoviária Federal e autoridades locais.

“Ubatuba está entre os principais destinos do mundo e receber uma prova de cunho internacional é muito importante para a valorização da cidade”, destacou a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, que esteve presente no Congresso técnico.

A competição é feita nos mesmos moldes do campeonato mundial tradicional na ilha de Kailua-Kona, no Havaí (EUA). Para participar do evento é necessário ser selecionado pela organização mediante prévia candidatura.

“O perfil dos ultras triatletas continua sendo o dos que buscam aprofundar o autoconhecimento e gerar novas ressignificações através da jornada das ultra distâncias, com percursos com natureza exuberante, mas ao mesmo tempo extremamente desafiadores mentalmente e fisicamente”, explicou Luna.

Desde 2019, o encerramento da prova também acontece em Ubatuba, começando e terminando na Capital do Surfe.

“É uma competição muito respeitada no meio esportivo e uma grande honra para o nosso município fazer parte da história do UB 515. Eventos dessa grandeza fortalecem o nome de Ubatuba e ainda contribuem para o turismo e outras importantes áreas como gastronomia e entretenimento da cidade”, destacou o secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, Saulo de Souza.

Fundo Social

Para manter sempre um perfil de contribuição social, a organização do UB515 doou 93 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba, que foram destinadas a famílias afetadas pelas fortes chuvas do último final de semana.

Programação

Sexta-feira (11/04) – Largada às 6h

10 km de natação

145 km de ciclismo

Sábado (12/04) – Largada às 6h

Domingo (13/04) – Largada às 6h