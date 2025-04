Secretaria de Saúde amplia vacinação contra a dengue – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Jovens de 19 e 20 anos também poderão se vacinar contra a doença – Edu Kapps/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio amplia o público-alvo da vacinação contra a dengue para jovens de 19 e 20 anos. A medida começa a valer nesta quarta-feira, 9 de abril, e visa proteger mais pessoas contra a doença. Além disso, a vacina continua disponível para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos que ainda não receberam a dose.

Para se imunizar, é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se disponível, a caderneta de vacinação. A SMS reforça que a vacina contra a dengue é segura e eficaz e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante à rede pública de saúde.

A vacinação está disponível nas 240 salas de vacinação em unidades de saúde e no Super Centro Carioca de Vacinação, unidades Botafogo (funcionamento de domingo a domingo, das 8h às 22h) e Campo Grande, que está localizado no Park Shopping Campo Grande (funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial).