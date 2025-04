São José estreia no Campeonato Regional Sudeste de Goalball

Lucas Lemes





Na próxima terça-feira (15), o Goaball Athlon/São José estreia no Campeonato Regional Sudeste que acontece no Sesi, localizado no Bosque dos Eucaliptos, região sul da cidade. A entrada é gratuita. O primeiro desafio do time joseense acontece será às 12h30, contra o ADEVIRP, de Ribeirão Preto.

Já classificado para o Campeonato Brasileiro desta temporada, os times masculino e feminino de goalball de São José dos Campos vão para a quadra com o apoio da torcida joseense, para a conquista do título.

Campeão das últimas quatro edições do Regional Sudeste, masculino e feminino, o Sesi segue como favorito para a busca do pentacampeonato em 2025.

Rene Quintas, supervisor técnico do Goalball Athlon/São José. Time está pronto para disputar o Campeonato Regional Sudeste. | Foto: Divulgação

O supervisor técnico do Goalball Athlon/São José, Rene Quintas, explicou que a missão é uma tarefa difícil e que o incentivo da torcida é fundamental para os atletas desempenharem o melhor jogo.

“O goalball vem de uma constância de desenvolvimento nos últimos anos e atraindo cada vez mais público nas competições. Como consequência, enfrentamos times mais qualificados, com diferentes estilos de jogo e que conseguem criar situações que exigem mais dos nossos atletas. Hoje, o time a ser batido é o Sesi São Paulo, mas sei do que nossa equipe é capaz de entregar em quadra e, com o apoio da torcida de São José dos Campos, temos confiança que faremos um excelente campeonato. É um sonho possível sermos campeões jogando em casa”, conta o treinador.

Campeonato Regional Sudeste de Goalball

Data: 15 a 19 de abril

Local: Sesi São José dos Campos – Av. Cidade Jardim, 4389 – Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos – SP

Programação:

Terça-feira, 15 de abril

Fase de classificação

12h30 Goalball Athlon/São José x ADEVIRP (Masculino)

Goalball Athlon/São José x ADEVIRP 15h30 Goalball Athlon/São José x APADEV (Feminino)

Goalball Athlon/São José x APADEV 17h30 Goalball Athlon/São José x ADV-VALE (Masculino)

Quarta-feira, 16 de abril

Fase de classificação

15h30 Goalball Athlon/São José x ADEVIRP (Feminino)

Goalball Athlon/São José x ADEVIRP 17h30 Goalball Athlon/São José x SFITC (Masculino)

Quinta-feira, 17 de abril

Fase de classificação

11h00 Goalball Athlon/São José x INSEP (Feminino)

x INSEP 16h00 Goalball Athlon/São José x Santos (Masculino)

Sexta-feira, 18 de abril

Semifinais

09h30 Semifinal 1 (Feminino)

Semifinal 1 10h30 Semifinal 2 (Feminino)

Semifinal 2 14h00 Semifinal 1 (Masculino)

Semifinal 1 15h00 Semifinal 2 (Masculino)

Sábado, 19 de abril

Disputa de Bronze e Finais

08h00 Bronze (Feminino)

Bronze 09h00 Bronze (Masculino)

Bronze 10h00 Final (Feminino)

Final 11h00 Final (Masculino)



