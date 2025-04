Quais filmes vão passar SÁBADO (12/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DE SÁBADO E SUPERCINE, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 12/04 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Sábado na Globo – 12/04/2025: Drama, Aventura e Suspense Marcam a Programação

Neste sábado, 12 de abril de 2025, a TV Globo preparou uma programação cinematográfica emocionante para todos os gostos. Dos dramas tocantes à adrenalina das grandes aventuras, passando por comédias e suspense, o público será presenteado com histórias envolventes ao longo da madrugada e da noite. Confira os destaques das sessões Corujão II, Sessão de Sábado, Supercine e Corujão I.

Corujão II – 04h15

Algum Lugar Especial

Título Original: Nowhere Special

País de Origem: Reino Unido

Ano de Produção: 2020

Direção: Uberto Pasolini

Elenco: James Norton, Daniel Lamont, Valene Kane, Carol Moore

Gênero: Drama, Família

O filme conta a comovente história de John, um pai solteiro que trabalha como limpador de janelas e descobre ter apenas alguns meses de vida. Sem familiares próximos, ele embarca em uma dolorosa missão: encontrar uma nova família que possa cuidar de seu filho pequeno, protegendo-o das dores da realidade. Uma obra sensível sobre amor, perda e legado.

Sessão de Sábado – 14h10

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida

Título Original: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

País de Origem: EUA

Ano de Produção: 1981

Direção: Steven Spielberg

Elenco: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

Gênero: Aventura

O clássico eterno de Steven Spielberg traz o arqueólogo e aventureiro Indiana Jones em sua primeira e eletrizante missão: encontrar a lendária Arca da Aliança, que contém os Dez Mandamentos. O problema? Os nazistas também estão atrás do artefato e farão de tudo para capturá-lo. Um filme imperdível para os fãs de ação e aventura.

Supercine – 00h30

Revelação em Família

Título Original: Lez Bomb

País de Origem: EUA

Ano de Produção: 2018

Direção: Jenna Laurenzo

Elenco: Jenna Laurenzo, Caitlin Mehner, Brandon Micheal Hall, Cloris Leachman, Kevin Pollak

Gênero: Comédia, Diversidade Sexual

Lauren resolve finalmente apresentar sua namorada Hailey para a família durante o feriado de Ação de Graças. Mas tudo sai dos trilhos com a chegada de Austin, que seus pais pensam ser seu namorado. A confusão aumenta em meio a revelações, preconceitos e situações hilárias. Uma comédia divertida e com mensagem inclusiva sobre identidade e aceitação.

Corujão I – 02h10

Ameaça Profunda

Título Original: Underwater

País de Origem: EUA

Ano de Produção: 2020

Direção: William Eubank

Elenco: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller, Mamoudou Athie, John Gallagher Jr.

Gênero: Suspense

Em um laboratório situado a 11 mil metros de profundidade no fundo do oceano, um grupo de pesquisadores se vê preso após um terremoto devastador. Mas o verdadeiro terror começa quando eles percebem que há algo mais ali embaixo… criaturas desconhecidas que desafiam a sobrevivência humana. Suspense e claustrofobia garantidos nesta produção intensa.

Prepare a pipoca e escolha sua sessão favorita: drama reflexivo, aventura clássica, comédia com representatividade ou suspense de tirar o fôlego. A noite de sábado na Globo promete fortes emoções!

Tags: #FilmesNaGlobo #SessãoDeSábado #Corujão #Supercine #ValeAPenaVer #CinemaNaTV #ProgramaçãoGlobo #FilmesDeSábado