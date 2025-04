Quais Filmes vão passar HOJE (13/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



Programação de Filmes da Globo para o Domingo, 13/04/2025

A Rede Globo preparou uma seleção imperdível de filmes para o domingo, 13 de abril de 2025. Com gêneros que vão da comédia familiar à ação de tirar o fôlego, a programação promete agradar toda a família. Confira os destaques:

Corujão II – Patrick

Título Original: Patrick

País de Origem: Reino Unido

Ano de Produção: 2018

Direção: Mandie Fletcher

Elenco: Beattie Edmondson, Jason Lewis, Rupert Evans, Sam Fletcher

Gênero: Comédia, Família

A madrugada começa com leveza e diversão. “Patrick” acompanha a vida de Sarah, uma jovem cujo cotidiano está completamente desorganizado. Como se não bastasse, ela herda de sua avó um pug teimoso e bagunceiro, Patrick. A convivência entre os dois acaba se transformando em uma jornada de descobertas e aprendizados. Uma comédia encantadora para quem ama animais e boas risadas.

Temperatura Máxima – Alerta Vermelho

Título Original: Ashfall

País de Origem: Coreia do Sul

Ano de Produção: 2019

Direção: Byung-Seo Kim, Hae-Jun Lee

Elenco: Jung-Woo Ha, Lee Byung-Hun, Hye-Jin Jeon, Bae Suzy

Gênero: Ação

Na faixa da tarde, o clima esquenta com a superprodução sul-coreana “Alerta Vermelho”. A trama se passa após a erupção do vulcão Baekdu, adormecido desde 1903. Para evitar uma catástrofe de proporções épicas, especialistas da Coreia do Sul e do Norte precisam trabalhar juntos em uma missão complexa. Com cenas impressionantes e tensão do início ao fim, o filme é uma ótima pedida para os fãs de ação e drama natural.

Domingo Maior – Círculo de Fogo

Título Original: Pacific Rim

País de Origem: EUA

Ano de Produção: 2013

Direção: Guillermo Del Toro

Elenco: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Max Martini, Robert Kazinsky

Gênero: Ação, Ficção Científica

À noite, o Domingo Maior traz um verdadeiro espetáculo visual com “Círculo de Fogo”. Quando criaturas gigantes chamadas Kaijus emergem dos oceanos, a humanidade recorre a robôs colossais, os Jaegers, para defender a Terra. Dirigido por Guillermo Del Toro, o filme mistura ficção científica, emoção e batalhas eletrizantes, garantindo entretenimento de alto nível para quem curte adrenalina.

Cinemaço – O Predador (2018)

Título Original: The Predator

País de Origem: Canadá

Ano de Produção: 2018

Direção: Shane Black

Elenco: Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Yvonne Strahovski

Gênero: Ação, Ficção Científica

Fechando a noite com tensão e muita ação, o Cinemaço exibe “O Predador”. Nesta nova versão do clássico, um predador alienígena capturado escapa de um laboratório secreto. Agora, um grupo de ex-soldados liderado por McKenna e uma cientista precisam impedir que ele destrua tudo em seu caminho. Uma aventura cheia de reviravoltas e combates brutais.

Prepare a pipoca e aproveite o domingo com a programação especial da Globo!

