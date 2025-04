Prorrogado edital de capacitação para submissão de projetos de Iniciação Científica junto à Fapesp – IFSP

O novo prazo vai até 22 de abril

O edital é voltado para servidores interessados em submeter projetos de iniciação científica à Fapesp. Serão selecionados até 30 participantes, que terão acesso a capacitação e mentoria para a elaboração e submissão de projetos. A capacitação inclui um curso online na plataforma Moodle e uma sessão síncrona. Os servidores escolhidos contarão com suporte completo durante o processo, abrangendo desde o cadastro no sistema SAGe e a preparação da súmula curricular até a submissão final do projeto. O prazo para inscrição foi prorrogado até 22 de abril de 2025.

Acesse a notícia e conheça os editais abertos. Participe!