Procon aponta variação de até 75% no preço de ovos de Páscoa

Pesquisa de preços de ovos de Páscoa realizada pelo Procon de São José dos Campos, entre os dias 31 de março e 9 de abril, em 20 estabelecimentos da cidade, identificou uma variação de até 75% no preço de um mesmo produto. Esta diferença foi constatada no ovo Unicórnio 120g da Arcor, encontrado a R$ 36,99 em uma loja e a R$ 64,80 em outra, com uma diferença absoluta de R$ 27,81.

A segunda maior variação, de quase 64%, foi verificada no Ovo Arcor Carros 120g, com preços entre R$ 39,59 e R$ 64,80, numa diferença absoluta de R$ 25,21. Já o ovo Ferrero Rocher 137,5g apresentou variação de quase 60%, com preços entre R$ 49,88 e R$ 79,90. Outros ovos da marca Ferrero apresentaram variações de 50% e 58%.

A pesquisa levantou preços de 87 produtos de 6 diferentes marcas (Arcor, Nestlé, Garoto, Lacta, Ferrero/Kinder e Topcau). Foram pesquisados os seguintes locais: Max, Tauste, Carrefour, Sam’s Club, Atacadão, Spani, Shibata, Americanas, Tenda, Assaí, Simpatia, Máximo, Coop, Semar, Roldão, Sonda, Piratininga, Nagumo, Pão de Açúcar e Achei Atacarejo.

Confira aqui a pesquisa completa.

Segundo o Procon, o objetivo da pesquisa é oferecer ao consumidor uma referência da diferença dos preços entre produtos idênticos da mesma marca, encontrados em diferentes estabelecimentos. Estas variações evidenciam o quanto é importante que o consumidor pesquise antes de comprar, inclusive pela internet, onde é possível encontrar promoções específicas que não são oferecidas nas lojas físicas.

Orientações

Faça uma comparação de preços. Pesquise em alguns estabelecimentos antes de comprar, caso a compra seja feita em lojas virtuais, leve em consideração também o valor da entrega.

Na semana que antecede a Páscoa, os preços tendem a reduzir e ocorrem diversas promoções nesses estabelecimentos.

Verifique sempre a data de validade do produto e não compre produtos vencidos ou sem a data de validade.

Atenção para os produtos licenciados com personagens e brinquedos, pois, em regra, o valor destes ovos é mais elevado.

Ao comprar um ovo de Páscoa que contenha brinquedos, verifique a faixa etária indicada e os avisos de segurança.

Alguns estabelecimentos comercializam ovos de marcas próprias ou exclusivas, que tendem a ter preços mais atrativos.

Os brinquedos devem ter o selo do Inmetro em sua embalagem, indicando o fabricante ou importador, instruções de uso e eventuais riscos à saúde da criança.

