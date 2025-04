Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta Segunda-feira (14)

Posted on

Resultado do trabalho em rede enfoca necessidades dos arranjos produtivos locais O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) finalizaram com êxito o Edital Conjunto nº 1/2022, evidenciando resultados promissores. Os projetos selecionados, frutos da colaboração entre pesquisadores de ambas as instituições, visaram atender às demandas […]