Prefeitura do Rio leva o CadMóvel Carioca a Cosmos, na Zona Oeste, e realiza 180 atendimentos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Aulas de dança clássica são gratuitas Com início no dia 8 de julho, a Jornada Paulista de Dança traz 10 propostas artísticas para uma residência de criação e compartilhamento de conhecimento na São Paulo Escola de Dança (Sped), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão […]