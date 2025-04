Prefeitura avança com projeto da nova maternidade

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos deu mais um passo importante para a construção da nova maternidade do Hospital Municipal. Os recursos federais já estão garantidos e a Caixa Econômica Federal finalizou a análise do projeto, permitindo a abertura da licitação.

A autorização foi assinada pelas autoridades na tarde desta sexta-feira (11), no Paço Municipal, e a previsão é que a ordem de serviço seja emitida até 1º de setembro.

“O nosso propósito é transformar a vida das pessoas. Essa maternidade irá trazer um impacto positivo para todo o município e estamos muito felizes em fazer parte disso junto com a Prefeitura”, afirmou Tiago Cordeiro de Oliveria, Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal.

Tiago Cordeiro de Oliveira durante fala no ato realizado nesta sexta-feira | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Com investimento de R$ 63.939.709,06, recursos provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), a obra representa um dos maiores aportes na saúde pública do município. A nova maternidade terá 150 leitos e ocupará uma área total de 18.640,73 m², somando edificação (10.142,58 m²), paisagismo e estacionamento.

A estrutura foi projetada para atender à crescente demanda por serviços materno-infantis na cidade e região. O projeto segue todas as diretrizes da Portaria da Rede Cegonha (Rede Alyne), garantindo cuidado integral e qualificado desde o pré-natal até o pós-parto.

Mães e bebês

A nova maternidade proporcionará um ambiente moderno, seguro e humanizado, alinhado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança, promovendo o bem-estar de mães e bebês em todas as fases.

Com previsão de execução de dois anos, a unidade terá impacto positivo direto nos indicadores de saúde materna e infantil, contribuindo para a redução de complicações durante a gestação e o parto, além de oferecer mais qualidade de vida às famílias joseenses.

Compromisso do Plano de Gestão 2025-2028, a construção da maternidade reforça o compromisso da Prefeitura com uma saúde pública moderna, eficiente e centrada nas pessoas, voltada para o futuro das próximas gerações.

Estrutura planejada

Mais de 100 leitos de internação

UTIs materna e neonatal

Serviços ambulatoriais e de pronto atendimento obstétrico

Centro obstétrico completo, com áreas para pré-parto, parto e puerpério

Casa de apoio para gestantes, puérperas e bebês de alto risco, com suporte e acolhimento



