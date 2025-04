Operação Nexus combate o tráfico na região central

Paula Paz





Durante a manhã desta quinta-feira (9), ocorreu a segunda fase da Operação Nexus em São José dos Campos, sob coordenação da Delegacia da Infância e Juventude (DIJU) da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura. A ação resultou na prisão de cinco pessoas e na interdição de um estabelecimento comercial irregular no bairro Santa Luzia (região central).

A operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas envolvendo adolescentes e usuários compulsivos de entorpecentes. Após meses de investigação e monitoramento, a polícia identificou um ponto ativo de venda de drogas no bairro. Segundo a Polícia Civil, além da comercialização de entorpecentes, os criminosos coagiam menores usuários a atuarem como olheiros, mantendo-os no local como forma de “pagamento” pela droga consumida.

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de 900 porções de entorpecentes, além de aparelhos celulares, que serão analisados durante as investigações.

Integração

A Operação integra o programa São José Unida, que promove a atuação conjunta das forças de segurança no município. Desde sua criação, em 2017, o programa já coordenou mais de 1.500 operações integradas, contribuindo significativamente para a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança pública na cidade.



