Onde assistir ao vivo a Série C do Brasileirão 2025 na TV aberta, Streaming, Celular

Série C do Brasileirão 2025 será transmitida na TV aberta pela Band

A Série C do Campeonato Brasileiro ( Brasileirão série C ganhará ainda mais visibilidade em 2025. A partir deste sábado (12), os torcedores poderão acompanhar dois jogos por rodada em sinal aberto, graças a um novo acordo firmado entre a CBF e a emissora Band, que volta a transmitir a competição após dois anos afastada. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além de expandir a audiência nacional do torneio, a novidade marca um passo importante para a valorização comercial da terceira divisão do futebol brasileiro. A Band se junta ao canal por assinatura Nosso Futebol, que manterá a exibição de todos os jogos por meio de seu serviço de pay-per-view (Nosso Futebol+), além de liberar um jogo gratuito por rodada no YouTube do Nosso Futebol.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Estreia com clássico e tradição

O jogo de estreia na Band já está definido: Figueirense x Ponte Preta, um duelo que promete muita emoção entre dois clubes tradicionais. Outro confronto com grandes chances de ser exibido é Botafogo-PB x Confiança, clássico regional que movimenta torcidas no Nordeste.

Mais visibilidade, mais oportunidades

Com clubes tradicionais na disputa, como Paysandu, Figueirense, Náutico, Guarani e Ponte Preta, a Série C 2025 promete atrair grande atenção da mídia e dos patrocinadores. A presença na TV aberta, além de ampliar o alcance da competição, oferece mais oportunidades de receita para os clubes e fortalece o campeonato como produto de entretenimento e paixão regional.

A expectativa é que a transmissão na Band reforce o envolvimento dos torcedores e traga um novo fôlego à Série C, que aos poucos se consolida como um torneio competitivo e estratégico dentro do cenário do futebol nacional.

Tags: Série C 2025, transmissão Band, futebol na TV aberta, Nosso Futebol+, Figueirense x Ponte Preta, Botafogo-PB x Confiança, Band Série C, futebol brasileiro, onde assistir Série C