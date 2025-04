IFSP seleciona professores para curso de especialização em Gestão na EPT – IFSP

Inscrições estão abertas até 15 de abril para professor formador e tutor a distância

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para seleção de professores formadores e tutores a distância para o curso de especialização em Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A oferta é realizada pelo Campus São João da Boa Vista, por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os interessados em atuar como professor formador devem ser docentes concursados do IFSP, estar em exercício e ter, no mínimo, um ano de experiência no magistério superior, além de formação em licenciatura em qualquer área.

Já os candidatos à função de tutor a distância precisam estar em exercício no magistério da rede pública de ensino e possuir licenciatura em qualquer área.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril de 2025, exclusivamente pelo site concursopublico.ifsp.edu.br.