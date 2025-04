Hospital Santa Isabel promove treinamento sobre segurança na administração de medicamentos

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu, nesta quinta-feira (10), mais um treinamento direcionado a enfermeiros e técnicos de enfermagem, reforçando o compromisso da unidade com a segurança e a qualidade dos cuidados prestados aos usuários da Rede Municipal de Saúde. Com o tema ‘Medicação Segura’, o treinamento é parte integrante dos esforços contínuos do hospital para aprimorar a segurança na administração de medicamentos, promovendo um ambiente hospitalar mais seguro e comprometido com o bem-estar dos pacientes.

O treinamento foi ministrado pelo enfermeiro Lourinaldo Gonçalo, especialista em práticas avançadas de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mestre em educação para o ensino em saúde. Durante a abordagem, ele falou sobre as principais diretrizes e protocolos relacionados à administração de medicamentos, desde a prescrição até o monitoramento de eventuais efeitos adversos, visando garantir a segurança do paciente em todas as etapas do processo.

“O tema de segurança na administração de medicamentos é fundamental para a qualidade da assistência, pois está entre as metas internacionais da segurança do paciente. Trabalhar com medicação é trabalhar com o progresso do tratamento do paciente e precisamos criar mecanismos para que esse processo seja da melhor forma possível. Esse conteúdo é essencial e agrega muito aos colaboradores”, disse Lourinaldo Gonçalo.

O treinamento foi organizado pela Gerência de Enfermagem, coordenada pela enfermeira Leide Carvalho, e o Núcleo de Educação Permanente (NEP), coordenado pela enfermeira Margonia Palitot. “O objetivo é reforçar as boas práticas, promover a segurança do paciente e prevenir erros relacionados à administração de medicamentos. Com isso, garantimos um cuidado cada vez mais seguro e de qualidade aos nossos pacientes”, reforçou Leide Carvalho.

Metas – A medicação segura é uma das seis metas internacionais de segurança estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e seguida pelo HMSI, que tem como objetivo melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.

Com o treinamento ofertado nesta quinta-feira, o Hospital Santa Isabel proporciona maior capacitação e qualificação aos serviços prestados pelos profissionais da unidade aos pacientes. “Foi mais uma tarde de conhecimento”, definiu a enfermeira Andinna Ribeiro, coordenadora da clínica médica.

Quem também elogiou a ação foi a enfermeira Amanda Ribeiro, coordenadora da clínica cirúrgica. “Foi maravilhoso, uma tarde de troca e aprendizado! Cada momento tem sido uma oportunidade de crescer e aprimorar ainda mais nosso cuidado. Seguimos aprendendo sempre”, disse.