Formigão do Vidro dá destino correto a 30 toneladas de resíduos – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), em parceria com a Eureciclo, realizou a destinação ambientalmente adequada de 30 toneladas de recipientes de vidro. Os materiais foram recolhidos por meio do “Formigão do Vidro” e transportados até uma indústria especializada no processamento de vidros, localizada no estado do Paraná.

O “Formigão do Vidro” é uma motocicleta adaptada para a coleta de recipientes de vidro, que atua sem uma rota fixa. Para contar com o serviço, os empresários interessados devem realizar um cadastro junto à SEMA. Após o registro, a coleta passa a ser feita diretamente no local informado.

A participação da população e de empresários de Bonito tem sido essencial para o sucesso da iniciativa. Estima-se que o município gere cerca de 60 toneladas de vidro por mês. Apesar de o Formigão ainda não conseguir atender toda essa demanda, o serviço vem sendo intensificado com o objetivo de reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado desse tipo de resíduo.

Parcerias como a estabelecida com a Eureciclo reforçam a capacidade de atuação da SEMA e viabilizam soluções práticas e eficientes para o reaproveitamento de materiais, contribuindo diretamente para a redução do impacto ambiental no município.