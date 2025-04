Expogrande, Festival Expressão de Rua e festas no interior agitam o fim de semana em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana será de festa em Mato Grosso do Sul com atrações para todos os gostos. Em Campo Grande, a Expogrande 2025 recebe nomes de peso da música nacional: Jorge & Mateus nesta sexta-feira (11) e Hugo & Guilherme no sábado (12), encerrando o domingo (13) com portões abertos e shows gratuitos de artistas como João Haroldo e Betinho, Alex e Yvan e Victor Gregório e Marco Aurélio. Já em Deodápolis, a Expoad segue com programação animada, com destaque para o encerramento no domingo com Fiduma & Jeca.

A capital também é palco do Festival Expressão de Rua, que comemora 10 anos de atividades com dois dias de programação gratuita. A Plataforma Cultural recebe atrações como Narizeu Rupestre, Falange da Rima, Engenheiro Edson, DJ TGB e muito mais, em uma verdadeira celebração da arte urbana, com shows, batalhas de MCs, dança e grafite.

No interior, o distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, realiza mais uma edição do tradicional Festival da Galinha Caipira, com gastronomia típica, ecoturismo, feira de artesanato e shows regionais. A programação oferece uma opção de lazer para toda a família em meio à cultura e às belezas naturais da região.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (11)

Expogrande 2025 – show de Jorge e Mateus – A dupla Jorge e Mateus se apresenta nesta sexta-feira no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O show abre a programação do fim de semana na Expogrande e promete atrair grande público com sucessos do sertanejo.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Jardim América

Entrada: ingressos a partir de R$ 200, pelo link https://q2ingressos.com.br/events/jorgeemateus-85anosexpogrande

1º Sarau do Grupo Casa 2025 – O Grupo Casa dá início à sua programação cultural do ano com o primeiro sarau de 2025, nesta sexta-feira. A noite será dedicada à música, poesia, leituras dramatizadas de textos contemporâneos e clássicos, além de momentos de troca entre artistas e público.

Data: Sexta-feira

Horário: 19h

Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Rompendo Silêncios” – A Ginga Cia. de Dança apresenta um espetáculo que utiliza a dança como linguagem para refletir sobre a violência contra a mulher. Uma performance intensa, que sensibiliza e provoca reflexão.

Data: Sexta-feira

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Exposição “Imprevisto” – A mostra “Imprevisto” reúne obras produzidas em parceria pelos artistas Brenda Postaue e Elias de Aquino, com curadoria de Adriano Braga. A exposição traz reflexões sobre violência e territorialidade no contexto sul-mato-grossense, utilizando uma variedade de técnicas e materiais. Aberta ao público até 9 de maio.

Horário de visitação: Das 9h às 18h

Local: Casa de Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Rock ao Piano – Especial 1975 – O pianista curitibano Bruno Hrabovsky retorna a Campo Grande com o projeto Rock ao Piano – Especial 1975. O espetáculo homenageia um dos anos mais marcantes da história do rock, com interpretações instrumentais de clássicos que marcaram época.

Horário: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.guicheweb.com.br/rock-ao-piano-especial-1975_38736

Cine Procon – Na estreia do projeto Cine Procon, o público poderá conferir o documentário “A Dama do Rasqueado: Delinha”, dirigido por Marineti Pinheiro. A produção apresenta a trajetória da cantora que se tornou um dos maiores nomes da música sul-mato-grossense, em uma narrativa que celebra sua importância cultural.

Horário: 15h

Local: Procon/MS – Rua Padre João Crippa, 3115

Entrada: Gratuita

Uata 13 – O Treze bar está de endereço novo e ocupa agora o espaço do antigo Uatahell. Para marcar a mudança, a casa promove uma noite agitada com discotecagem de DJ Fidas, Bibbia e DJ Black Out.

Horário: A partir das 17h

Local: Rua 15 de Novembro, 797

Entrada: Gratuita

Sentadaz – A sexta promete muita energia no Daza Club com a festa Sentadaz, dedicada ao melhor do funk. O som começa à meia-noite, com clima de pista quente até o amanhecer.

Horário: 23h59

Local: Daza Club

Entrada: A partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sentadaz-11-04-sexta-feira/2907137

Kinder Space – Uma nova atração chega a Campo Grande para levar os pequenos astronautas a uma viagem pelo espaço! O Kinder Space é um parque temático inflável, onde as crianças poderão percorrer um labirinto de obstáculos, descer em escorregadores gigantes, se aventurar na tirolesa, pular no high jump e se divertir em uma piscina de bolinhas gigante. A atração é indicada para crianças de 1 a 12 anos, sendo que menores de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto (sem custo adicional).

Horário: 10h às 22h

Local: praça de eventos do Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: R$ 60 por 40 minutos | R$ 10 para cada 15 min adicionais

Space Bounce Park – O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Kinder Space Park – Com piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto e realidade virtual, o Kinder Space oferece uma aventura intergaláctica para crianças de até 14 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados dos pais.

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 50

Deodápolis

Expoad – A dupla Hugo e Guilherme se apresenta na Expoad 2025.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições de Deodápolis

Entrada: gratuita

Palmeiras – Dois Irmãos do Buriti

Festa da Galinha Caipira – A Associação de Criadores de Galinhas Caipiras de Palmeiras preparou uma festa completa com gastronomia, música, ecoturismo e diversão para toda a família. As atrações musicais desta sexta-feira são Ulisses do Teclado e grupo Laços de Ouro.

Horário: a partir das 19h

Local: Espaço de festas de Palmeiras

Entrada: gratuita

São Gabriel do Oeste

Encontro de Laço Comprido – São Gabriel do Oeste será palco de um dos eventos mais aguardados do ano: a 34ª edição do grande encontro de Laço Comprido. Nesta sexta-feira tem show com Grupo Uirapuru, baile Carapé com Grupo Encanto da Natureza e muita música boa com Gersão e banda.

Horário: a partir das 15h

Local: Clube de Laço Liberato Maffissoni

Entrada: gratuita

Sábado (12)

Expogrande 2025 – Show de Hugo e Guilherme – A dupla que é referência na música sertaneja sobe ao palco da Expogrande neste sábado com o show Sinônimo de Amor, prometendo emocionar o público com grandes sucessos da carreira.

Horário: 18h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – R. Américo Carlos da Costa, 320 – Jardim América

Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://blacktag.com.br/eventos/25326/expogrande-2025-chitaozinho-e-xororo/ingressos

Sessão de Cinema Olubayô – Após circular por diferentes cidades do interior, o projeto Olubayô chega à Comunidade Tia Eva com a exibição de cinco filmes dirigidos por cineastas negros. As obras abordam temas como ancestralidade, memória e identidade, em uma sessão gratuita e aberta à comunidade.

Horário: 19h

Local: Rua Eva Maria de Jesus, próximo ao galpão da Comunidade Tia Eva

Entrada: Gratuita

Festival Expressão de Rua – Celebrando 10 anos de existência, o Festival Expressão de Rua está de volta com dois dias de atrações gratuitas. A programação inclui apresentações de Narizeu Rupestre (SP), Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, DJ TGB, entre outros artistas que movimentam a cena cultural urbana.

Horário: Das 14h às 23h

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

“Show de Musicalização” com Rafael Bendô e Nano Elânio – Voltado ao público infantil, o espetáculo convida crianças e famílias a vivenciarem a música de forma divertida e interativa, com apresentações ao vivo e brincadeiras musicais.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200

Entrada: Gratuita

Space Bounce Park – O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Kinder Space Park – Com piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto e realidade virtual, o Kinder Space oferece uma aventura intergaláctica para crianças de até 14 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados dos pais.

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 50

Feira Mixturô – A tradicional Feira Mixturô realiza uma edição especial de Páscoa, reunindo gastronomia artesanal e produtos da economia criativa. A animação da tarde fica por conta da apresentação musical de Vitor Alves.

Horário: Das 17h às 21h

Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor, 700

Entrada: Gratuita

Coletivo de Brechós “Vem Garimpar” – O Teatro Arena do Horto recebe mais uma edição do projeto Vem Garimpar, com mais de 3 mil peças disponíveis a preços acessíveis. Moda sustentável, variedade de estilos e muitas oportunidades para quem curte garimpar.

Horário: Das 8h às 15h

Local: Teatro Arena Horto – Avenida Fábio Zahran, 316

Entrada: Gratuita

AMANUT – Com um line-up todo feminino, o projeto Amanut chega para sua quarta edição no Quokka Bar. Nas pick-ups, quem comanda o som são as DJs Keertana, Karol Alonso e Najja.

Horário: 23h30 às 5h30

Local: Quokka Bar – R. Antônio Maria Coelho, 3640

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/amanut-quokka/2896680

Vexame recebe Transvegana (SP) – O bar alternativo Vexame recebe mais uma atração que é destaque na cena underground eletrônica nacional: a DJ e produtora paulistana Transvegana toca pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, trazendo toda a versatilidade de quem já esteve no palco de grandes festas como Mamba Negra, Carlos Capslock, Frisson e D-EDGE SP.

Horário: 20h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100

Entrada: a partir de R$ 10 na portaria

Circo Kids – Espetáculo “Mundo Disney” – O espetáculo pretende combinar acrobacias desafiadoras com a magia do mundo Disney, por meio das trilhas sonoras marcantes dos filmes da produtora e seus personagens místicos. Livre para todos os públicos.

Horário: 18h

Local: Av. Alberto Araújo Arruda – Mata do Jacinto

Entrada: a partir de R$ 15 (ingresso infantil)

Hámor Livraria – Leitura integral de “Garotas em tempos suspensos”, de Tamara Kamenszain.

Horário: 10h30

Local: Rua Amazonas, 1080

Entrada: Gratuita

CTG Farroupilha – O primeiro jantar italiano do ano, seguido de fandango com o grupo Surungo Bueno.

Horário: 20h

Local: Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930, Monte Castelo

Entrada: R$ 60 antecipado pelo contato (67) 99290-7049; R$ 70 no dia

Ovelhas Elétricas e Codinome Winchester – A inauguração do quintal do bar Pizza Pub será em grande estilo com Ovelhas Elétricas e Codinome Winchester.

Horário: 19h

Local: Pizza Pub

Entrada: R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/inauguracao-do-quintal-do-pizza-pub/2907175?referrer=www.google.com

Chegada do coelho da Páscoa – Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Fort Atacadista Coronel Antonino.

Horário: 10 às 12h

Local: Fort Atacadista Coronel Antonino

Entrada: Gratuita

Chegada do coelho da Páscoa no Norte Sul – Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Shopping Norte Sul Plaza, realizado pelo Fort Atacadista.

Horário: 17 às 19h

Local: Shopping Norte Sul Plaza, Fort Atacadista

Entrada: Gratuita

Naip na Lupland – DJ Cegonha e Fabrízia Souza chegam para animar a noite na Lupland.

Horário: 23h55

Local: Lupland Biergarten

Entrada: R$ 70 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-na-lupland/2860863

Metal Festival – Festival no Blues Bar ao som de Metallica, Iron Maiden e Judas Priest com as bandas Stone Crow, Mindevil e Painkiller.

Horário: 23h59

Local: Blues Bar

Entrada: a partir de R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/metal-festival-blues-bar/2886857

Tributo Rock Nacional – Banda Farrapos e Trapos, com a abertura de Plebheus, vão animar a noite dos rockeiros de Campão.

Horário: 21h30

Local: Sunset Growler Station

Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/tributo-rock-nacional/2904990

DJ Well Costta – A line-up da Non está lotada neste sábado, com Amilcar Ximenes, Rodrigo Gel, Well Costta e Vick Banks.

Horário: 23h

Local: Non Stop Club

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/fuego-dj-well-costta-sp/2905175

BBQ – Noite experimental e agressiva com os melhores hits do funk para agitar seu final de semana.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar

Entrada: a partir de R$ 5 na portaria

Deodápolis

Expoad – As duplas Júlia e Rafaela, e Renan e Ray animam a segunda noite da Expoad.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições de Deodápolis

Entrada: gratuita

Palmeiras – Dois Irmãos do Buriti

Festa da Galinha Caipira – A Associação de Criadores de Galinhas Caipiras de Palmeiras preparou uma festa completa com gastronomia, música, ecoturismo e diversão para toda a família. As atrações musicais deste sábado são Zauride & Cristiano, além de Gersão e banda.

Horário: a partir das 19h

Local: Espaço de festas de Palmeiras

Entrada: gratuita

São Gabriel do Oeste

Encontro de Laço Comprido – Neste sábado tem mais baile Carapé com Grupo Encanto da Natureza, além da Violada do Patrão, com apresentações de Laço de Ouro, João Haroldo e Betinho e Pedro e Evandro.

Horário: a partir das 15h

Local: Clube de Laço Liberato Maffissoni

Entrada: gratuita

Domingo (13)

Expogrande – Shows de João Haroldo e Betinho, Victor Gregório e Marco Aurélio, Alex e Yvan – Como parte do entretenimento da maior feira agropecuária do Estado, neste domingo sobem ao palco os artistas João Haroldo e Betinho, Alex e Yvan, além de Victor Gregório e Marco Aurélio.

Horário: 19h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Festival Expressão de Rua – Completando 10 anos de trajetória, o Festival Expressão de Rua retorna com uma programação extensa de dois dias de atividades gratuitas. Além de show do grupo paulistano Narizeu Rupestre, também haverá apresentações de Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, DJ TGB e outras atrações.

Horário: 14h às 23h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia – Além dos diversos expositores de moda, gastronomia, artesanato e antiguidades, a Praça Bolívia oferece atrações culturais, como shows de Beca Rodrigues, Nando Mantoni, Robson Vieira, O Kupim, Reginaldo Sans, Karlinhus AGS, banda Skuderia e banda Nobres.

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Bolívia – R. das Garças, Santa Fé

Entrada: Gratuita

Feira do Panamá – A feira de arte, cultura e economia criativa do Bairro Panamá chega à sua sétima edição em clima de Páscoa. Entre as atrações estão Banda Gê, Projeto Hippie, Mestre Pequeno e Projeto Dançaê.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina com Beatriz Cordeiro Leal

Entrada: Gratuita

MAC – Pop-Up Store – Dez marcas autorais de Campo Grande se reúnem neste evento que realiza sua primeira edição no centro da capital. Haverá peças únicas, drinks, comidas e discotecagem com os DJs Ella e Júlio Prodigy.

Horário: 14h às 18h

Local: Tampa APÊ – R. 14 de Julho, 2526

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Garimpasso – Nova edição do Garimpasso reúne diversos brechós da capital em prol da moda consciente, com variedade de estilos. O evento acontece em quintal pet friendly e conta com provadores climatizados.

Horário: 15h às 20h

Local: Tv. Mirassol, 129

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Patrulha Canina ao Vivo” – O espetáculo infantil retorna a Campo Grande com os heróis de quatro patas mostrando bravura e recebendo um novo filhote.

Horário: 15h (1ª sessão) e 17h30 (2ª sessão)

Local: Teatro Dom Bosco

Entrada: a partir de R$ 35

Bloco Forrozeiros com Grupo Flor de Pequi – O tradicional encontro de forró acontece em novo local. A animação da noite fica por conta do grupo Flor de Pequi.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10

Space Bounce Park – O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência.

Horário: 16h às 21h30

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 49,90

Kinder Space Park – Com piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto e realidade virtual, o Kinder Space oferece uma aventura intergaláctica para crianças de até 14 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados dos pais.

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: a partir de R$ 50

Deodápolis

Expoad – Fiduma e Jeca encerram a programação no último dia da Expoad.

Horário: a partir das 19h

Local: Parque de Exposições de Deodápolis

Entrada: gratuita

Lucas Castro, Comunicação Setesc

Foto de destaque: Divulgação