Corujão exibe Hoje, Sexta (11/04) na Globo, Desafio do Destino, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 11/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Programação de Filmes da Globo – Sexta-feira, 11/04/2025

A TV Globo preparou uma seleção especial de filmes para a sua tarde e madrugada nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. A Sessão da Tarde promete encantar toda a família com uma história mágica e cheia de emoção, enquanto o Corujão I traz um drama inspirador baseado em fatos reais. Confira os destaques:

Sessão da Tarde – 15h25 (horário de Brasília)

Meu Amigo, O Dragão

Título Original: Pete’s Dragon

Pete’s Dragon País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2016

2016 Direção: David Lowery

David Lowery Elenco: Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban

Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban Gênero: Aventura

Neste emocionante longa da Disney, o pequeno Pete é um órfão que sobrevive em uma floresta com a ajuda de Elliot, um simpático e protetor dragão verde. Os dois formam uma amizade profunda e vivem em harmonia longe da civilização. No entanto, tudo muda quando Pete é descoberto por Natalie, uma jovem curiosa que vive próxima à floresta. A partir daí, segredos do passado vêm à tona, e a existência de Elliot começa a correr perigo. Uma história mágica sobre amizade, coragem e a importância da família.

Corujão I – 02h25 (horário de Brasília)

Desafio do Destino

Título Original: The Rookie

The Rookie País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2002

2002 Direção: John Lee Hancock

John Lee Hancock Elenco: Dennis Quaid, Rachel Griffiths, Angus T. Jones, Jay Hernandez, Rick Gonzalez, Chad Lindberg

Dennis Quaid, Rachel Griffiths, Angus T. Jones, Jay Hernandez, Rick Gonzalez, Chad Lindberg Gênero: Drama

Inspirado em uma história real, Desafio do Destino acompanha a trajetória de Jim Morris (Dennis Quaid), um ex-jogador de beisebol que precisou abandonar a carreira após uma grave lesão. Agora treinador de um time escolar, Jim faz um trato com seus jogadores: se eles se empenharem e vencerem o campeonato, ele tentará mais uma vez realizar o sonho de jogar na liga profissional. Um drama tocante sobre perseverança, fé e segundas chances, ideal para quem busca inspiração.

Fique ligado na Globo e aproveite essa programação recheada de emoção, magia e histórias para toda a família.