Cidadania Itinerante chega a Ubatuba com serviços gratuitos de documentação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Moradores de Ubatuba poderão acessar serviços gratuitos de documentação por meio do projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. A ação ocorrerá entre os dias 22 e 26 de abril, utilizando uma van que percorrerá diferentes locais da cidade. Serão distribuídas 100 senhas diariamente, por ordem de chegada, até uma hora antes do término dos atendimentos.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubatuba e a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O projeto oferecerá diversos serviços nas áreas de documentação e justiça, programas sociais e empregabilidade, além de saúde e bem-estar.

Na área de documentação e justiça, serão realizados agendamentos para primeira e segunda via de RG e CNH, agendamento na Receita Federal, emissão de atestado de antecedentes criminais, auxílio para baixar a Carteira de Trabalho Digital, consulta Serasa e criação de conta GOV. Também haverá elaboração de currículos, emissão de segunda via de CPF e título de eleitor, segunda via de contas de água e luz, encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC, entrada no seguro-desemprego, orientações com Procon e Defensoria Pública, orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), recebimento de denúncias de discriminação e intolerância, registro de boletim de ocorrência e solicitação de segunda via de certidões.

No âmbito de programas sociais e empregabilidade, o projeto oferecerá orientação sobre serviços da Assistência Social (CRAS e benefícios), agendamento para atendimento social, atualização e novo cadastro no Cadastro Único e divulgação de vagas de emprego do município.

A área de saúde e bem-estar contemplará conferência e atualização da carteira de vacinação, aferição de pressão arterial, avaliação odontológica, teste rápido de Sífilis e HIV (em horários específicos) e triagem médica para avaliação e encaminhamentos de saúde. A ação também conta com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

Confira o cronograma do atendimento itinerante: