CEI Irmã Sofia recebe comunicado da Sabesp sobre obras na rede – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

10/02/2023 O Fundo Social de Solidariedade promoveu o tradicional Baile de Máscaras para a melhor idade que agitou a noite da última quarta-feira (08). Ao som da banda “Circuito do Samba” a galera da melhor idade se animou com as tradicionais marchinhas carnavalescas. As máscaras e adereços foram um show à parte que contribuíram para […]