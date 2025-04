Caxias do Sul x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (11/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Caxias do Sul x São José hoje, HOJE (11) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Caxias do Sul x São José – Livescore e Detalhes do Confronto no NBB (11/04/2025)

A bola sobe nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2025, para mais um importante duelo da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB): Caxias do Sul x São José, em confronto marcado para às 20h (horário de Brasília). A partida acontece no Ginásio do Sesi, casa da equipe gaúcha, e promete muita emoção com duas equipes que ainda buscam estabilidade na competição.

Situação das Equipes

São José chega ao confronto com um desempenho recente equilibrado: foram 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas cinco partidas. Os joseenses, comandados por um forte jogo coletivo, vêm de uma derrota apertada para o União Corinthians (77×76), mas antes disso emplacaram triunfos consistentes sobre Unifacisa e Fortaleza.

Já o Caxias do Sul tenta se reerguer na competição após oscilações. Apesar da vitória contra o Mogi (82×75) no último jogo, a equipe perdeu três das últimas cinco partidas, incluindo uma pesada derrota para o Franca (117×57). A consistência defensiva será um dos pontos-chave se quiserem surpreender os visitantes.

Histórico de Confrontos (H2H)

Nos últimos cinco confrontos diretos entre os times no NBB, o São José leva ampla vantagem:

São José 88×66 Caxias do Sul – 27/11/2024

– 27/11/2024 São José 82×68 Caxias do Sul – 16/02/2024

– 16/02/2024 Caxias do Sul 82×90 São José – 17/11/2023

– 17/11/2023 Caxias do Sul 79×76 São José – 14/02/2023

– 14/02/2023 São José 78×73 Caxias do Sul – 17/11/2022

São quatro vitórias seguidas do São José nos últimos encontros, o que coloca pressão sobre o time gaúcho para quebrar essa escrita negativa.

Odds das Casas de Apostas (12/04/2025)

Casa de Aposta Vitória Caxias (1) Vitória São José (2) Betano.br 2.35 1.57 bet365 2.30 1.56 BetEsporte 2.19 1.51 EstrelaBet 2.30 1.55 Superbet.br 2.35 1.60 Esportivabet 2.30 1.55 Aposta Ganha 2.35 1.58

As odds indicam favoritismo do São José, refletindo o retrospecto e a fase mais consistente da equipe paulista.

Onde Assistir Caxias do Sul x São José Ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo por plataformas de apostas com serviço de streaming, como bet365 e Betano. Para assistir, é necessário estar logado com saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. A transmissão também depende de regras de localização geográfica.

Livescore e Atualizações

Você pode acompanhar o livescore em tempo real , que trará estatísticas ao vivo, desempenho dos jogadores, número de rebotes, assistências, aproveitamento de arremessos e muito mais. Acompanhe também pelo app oficial do Flashscore disponível para Android e iOS.

Fique de Olho!

São José tem mostrado forte poder ofensivo, com média superior a 80 pontos nos últimos jogos.

tem mostrado forte poder ofensivo, com média superior a 80 pontos nos últimos jogos. Caxias do Sul , por sua vez, precisa melhorar a consistência na defesa e evitar apagões como o visto diante do Franca.

, por sua vez, precisa melhorar a consistência na defesa e evitar apagões como o visto diante do Franca. O jogo também pode impactar diretamente na classificação para os playoffs do NBB.

Tags: Caxias do Sul x São José ao vivo, NBB hoje, livescore NBB 2025, onde assistir NBB, basquete brasileiro, odds NBB, apostas esportivas NBB, São José Basquete, Caxias do Sul Basquete.

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 17h00 • Local: Ginásio Poliesportivo, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube São Paulo vs. Minas

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio de Esportes, São Paulo • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV Pato vs. Mogi

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h30 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Franca vs. São Paulo

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 16h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Paulistano vs. Minas

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 15h00 • Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube São Paulo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!