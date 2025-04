Atletas da Vila Olímpica da Mangueira conquistam 21 medalhas em maratona aquática – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram oito ouros, seis pratas e sete bronzes – Theo Theodoro/ Prefeitura

Os alunos da Vila Olímpica da Mangueira se destacaram no 2o Desafio de Natação em Águas Abertas, realizado na Represa do Funil, no Clube Náutico de Resende, no último fim de semana. A equipe conquistou 21 medalhas na competição, sendo oito de ouro.

– A equipe de natação da Vila Olímpica da Mangueira vem se consolidando cada vez mais nas águas abertas. É uma alegria imensa ver os atletas dos nossos equipamentos esportivos se destacando em grandes competições. Sinal de que o trabalho está sendo bem realizado – afirma o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.

A Vila Olímpica contou com a participação de 34 atletas e conquistou oito ouros, seis pratas e sete bronzes. Foram muitos os destaques na competição.

Na prova de 1,5 km, Jessica Nascimento foi terceira colocada geral; Maria Luyza Barros foi campeã na categoria 20 a 24 anos; Letícia Amorim foi campeã na categoria 15 a 19 anos e Hemilly Gomes terceira colocada. Na prova de 750m, Mariana Ribeiro ficou em segundo lugar em sua categoria, Milena Ácimo de Souza ganhou bronze, assim como Ester de Souza e Luciana Macedo.Na prova de 1,5 km masculina, Marcos Silva foi campeão na categoria 20 a 24 anos e Miguel Luiz foi vice-campeão nessa mesma categoria.

Na mesma categoria, Luiz Miguel foi campeão e Cristian Felipe dos Santos de Souza foi vice. Arthur do Vale terceiro lugar na categoria 15 a 19 anos e Felipe de Sousa foi segundo lugar na categoria 10 a 14 anos. João Gabriel Silva também foi segundo colocado na mesma categoria. Na prova de 750m masculina, Luiz Felipe Souza da Costa foi campeão em sua categoria, assim como Luiz Antônio Macedo e Roberto Macedo. Daniel Soares foi vice-campeão e Jonathas Almeida terceiro colocado. Na prova de 100m, o caçula João Paulo Ribeiro foi campeão na categoria até 10 anos.

A professora Danuza Siqueira, que começou a formar a equipe em 2016, também competiu, ficando na segunda colocação. Ela falou com orgulho sobre a participação dos seus pupilos.

– Esta é a segunda vez que nadamos na represa do funil e novamente tivemos grandes resultados. Com destaque para a participação das meninas, que tiveram uma melhora extremamente significante. A Jéssica Nascimento conquistou pódio geral na prova de 1,5km e Mariana Ribeiro, de apenas 11 anos, pódio na categoria na prova 750m. Na primeira etapa, Mariana ficou com muito medo e eu tive que acompanhá-la por toda a prova. Dessa vez ela se superou e consegui realizar minha prova sem preocupação, conquistando o pódio de segundo lugar na minha categoria – disse Danuza.

Destaque na prova, Jéssica Nascimento começou a nadar na Vila Olímpica da Mangueira ainda pequena, com aproximadamente sete anos. Hoje, aos 19, a atleta celebra o resultado alcançado.

– Foi maravilhoso participar dessa competição. É uma sensação que a gente sente e não quer deixar de sentir. Eu não imaginava que ia conseguir chegar em terceiro lugar geral. Nadar é minha paixão e vou para me divertir, mas também não vou negar que pegar um ótimo resultado para mim e para minha equipe é muito importante. Poder testar os meus limites – contou Jéssica.

Empolgada com a conquista, Jéssica já espera retornar a competição no próximo no ano. – Se não fosse pela minha professora, a Danuza, isso não estaria acontecendo. No próximo ano, faremos o possível para participar de novo e ter a mesma sensação que o domingo me deu.