Atleta joseense é bicampeão Pan-Americano de Taekwondo

O joseense Allan Henrique Machado Leite, de 16 anos, conquistou no último domingo (6) o Campeonato Pan-Americano Júnior de Taekwondo, disputado em Querátaro, no México. O atleta representou o Brasil na competição e conquistou o ouro depois de vencer competidores os Estados Unidos, Canadá e México.

Allan integra o programa Atleta Cidadão pela equipe Liga Vale de taekwondo. No Pan, o lutador foi campeão na categoria até 73kg, com garra e alto nível técnico, marcando mais um importante capítulo em sua trajetória no tatame.

De protetores azuis, Allan enfrentou grandes adversários para vencer o Pan. | Foto: Divulgação

Foi a segunda vez que o jovem lutador trouxe o ouro do Pan-Americano para São José dos Campos. A primeira conquista entre os continentes americanos veio aos 14 anos.

Bicampeão Pan-Americano Júnior de Taekwondo, Allan Henrique Machado Leite. | Foto: Divulgação

Nesta edição, 20 atletas representaram o Brasil no Pan-Americano Júnior. A delegação brasileira retornou da competição com 5 medalhas de ouro e 3 de bronze.

