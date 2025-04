ASSISTIR Valencia x Sevilla AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (11/04)

A partida entre Valencia x Sevilla acontece HOJE (11), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Valencia que buscar os três pontos em seus domínios.

Valencia x Sevilla: Prévia, escalações e detalhes do confronto pela La Liga

Nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), Valencia e Sevilla se enfrentam no Estádio de Mestalla pela 31ª rodada da La Liga. A partida marca um confronto direto entre duas equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento e garantir uma posição mais confortável na tabela.

Momento das equipes

O Valencia vive um bom momento na temporada. A equipe comandada por Carlos Corberan está invicta há cinco jogos no Campeonato Espanhol, com três vitórias — incluindo um resultado expressivo diante do Real Madrid por 2 a 1 no último final de semana. Com 34 pontos, o time ocupa a 14ª colocação e tenta alcançar o Sevilla, que soma 36 pontos e aparece em 12º lugar.

Já o Sevilla, por outro lado, atravessa um período instável. O time do técnico García Pimienta vem de três derrotas consecutivas, a mais recente delas em casa para o Atlético de Madrid, também por 2 a 1. Em uma temporada abaixo das expectativas, os andaluzes buscam reencontrar o caminho das vitórias para evitar uma repetição do desempenho fraco da última edição, quando terminaram na 14ª posição.

Retrospecto

Valencia e Sevilla empataram por 1 a 1 no primeiro turno, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Nos últimos três confrontos entre as equipes na La Liga, o time valenciano não sofreu derrotas. Porém, os visitantes contam com o retrospecto recente a seu favor em Mestalla: venceram por 2 a 0 no estádio em abril de 2023.

Desfalques e retornos

O Valencia terá boas notícias para o confronto, com o retorno de três jogadores importantes que estavam suspensos: Luis Rioja, José Gayà e Dimitri Foulquier. Contudo, ainda não poderá contar com Cristian Rivero e Thierry Correia, que seguem no departamento médico.

No lado do Sevilla, as atenções estão voltadas para a recuperação de Rubén Vargas, que saiu lesionado na última partida. Adria Pedrosa e Tanguy Nianzou também são dúvidas por conta de lesões musculares. Caso Vargas não atue, Isaac Romero deve ser titular. Kike Salas pode ser deslocado para a lateral esquerda, e Gudelj deve reforçar o setor defensivo.

Prováveis escalações

Valencia:

Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Diego López, Guerra, Barrenechea, Almeida; Hugo Duro

Sevilla:

Nyland; Carmona, Badé, Gudelj, Salas; Lokonga, Agoumé, Sow; Lukebakio, Romero, Adams

Palpite

Jogando em casa, o Valencia tem mostrado força e bons resultados. Já o Sevilla vive fase difícil, sem conseguir firmar boas atuações. A tendência é de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para os mandantes.

Tags: #LaLiga #Valencia #Sevilla #PalpitesLaLiga #FutebolEspanhol #ValenciaxSevilla #EstadiodeMestalla #CampeonatoEspanhol

