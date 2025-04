ASSISTIR Figueirense x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2024, HOJE (12/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Figueirense x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (12/04) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Figueirense x Ponte Preta: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre a Estreia na Série C 2025

Neste sábado, dia 12 de abril, às 16h00 (horário de Brasília), o Estádio Orlando Scarpelli será palco da estreia do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série C 2025. O adversário será a tradicional Ponte Preta-SP, em confronto válido pela 1ª rodada da competição nacional. A expectativa é de casa cheia e um espetáculo dentro e fora de campo.

Abertura e fechamento dos portões

Os portões do Scarpelli serão abertos ao público a partir das 14h00, e o acesso ao estádio será encerrado no início do segundo tempo. Para evitar filas e transtornos, a recomendação é chegar com antecedência e garantir seu ingresso antecipadamente.

Venda de ingressos e cadastro facial obrigatório

O acesso ao estádio será permitido somente mediante o cadastramento biométrico facial. Esse procedimento é obrigatório tanto para torcedores do Figueirense quanto para os visitantes. O cadastro pode ser feito via APP Figueirense FC (desenvolvido pela plataforma Minha Entrada), disponível para Android e iOS.

Cronograma de vendas

10/04 (quinta-feira) : A partir das 09h00 – vendas online no site minhaentrada.com.br

: A partir das 09h00 – vendas online no site minhaentrada.com.br 11/04 (sexta-feira) : Somente online

: Somente online 12/04 (sábado): Vendas presenciais nas bilheterias do estádio, a partir das 09h00 até o fim do primeiro tempo

Pontos de venda no estádio:

Torcida do Figueirense : Bilheteria C (ao lado da Figueira Store, na Rua Norton Flores Boppré)

: Bilheteria C (ao lado da Figueira Store, na Rua Norton Flores Boppré) Torcida visitante: Bilheteria da Av. Santa Catarina (Portão 16)

Valores dos ingressos

Setor A (Cadeira Coberta – Figueirense) : Inteira R$ 150 | Meia R$ 75

: Inteira R$ 150 | Meia R$ 75 Setores B e C (Cadeiras Descobertas – Figueirense) : Inteira R$ 75 | Meia R$ 37

: Inteira R$ 75 | Meia R$ 37 Setor E (Visitante): Inteira R$ 75 | Meia R$ 37

Descontos e gratuidades

Sócios : acesso liberado com biometria facial

: acesso liberado com biometria facial Convidados de sócios : podem acessar o estádio mediante vínculo prévio no app e cadastro facial com até 6 horas de antecedência

: podem acessar o estádio mediante vínculo prévio no app e cadastro facial com até 6 horas de antecedência Menores de 12 anos : entrada gratuita com cadastro facial

: entrada gratuita com cadastro facial PcDs: acesso gratuito pelo Portão 10, mediante apresentação de carteirinha; acompanhantes pagam meia-entrada, conforme a necessidade descrita

Quem tem direito à meia-entrada

É necessário apresentar documentação e realizar o cadastro facial:

Estudantes

Idosos (60+)

Professores da rede pública

Doadores de sangue e medula

Menores de 17 anos

Ex-atletas

Em conformidade com a Lei Nº 17.619, ex-jogadores profissionais de futebol têm direito a ingresso gratuito em partidas realizadas em Santa Catarina. O clube disponibilizará até 20 ingressos por jogo na secretaria.

Atenção: Uniformes proibidos e portões de acesso

Está proibido o uso de uniformes de outros clubes nos setores da torcida alvinegra. Apenas camisas do Figueirense e da Seleção Brasileira serão permitidas. Os visitantes podem usar somente o uniforme da Ponte Preta.

Portões em operação

Setor A : Portão 13 (Av. Santa Catarina)

: Portão 13 (Av. Santa Catarina) Setor B : Portões 7 e 10 (Av. Santa Catarina / Rua Norton Flores Boppré)

: Portões 7 e 10 (Av. Santa Catarina / Rua Norton Flores Boppré) Setor C : Portões 02, 04 e 05 (Rua Humaitá / Rua Norton Flores Boppré)

: Portões 02, 04 e 05 (Rua Humaitá / Rua Norton Flores Boppré) Setor E (visitante) : Portão 16 (Av. Santa Catarina)

: Portão 16 (Av. Santa Catarina) Setor D: Fechado

Dicas finais

Antecipe seu cadastro biométrico, chegue cedo e evite filas. Aproveite para visitar a Figueira Store e apoiar o Furacão do Estreito nesta jornada rumo ao acesso!

Tags: Figueirense x Ponte Preta, Série C 2025, Campeonato Brasileiro Série C, ingresso Figueirense, Orlando Scarpelli, serviço de jogo, biometria facial, Ponte Preta ingressos, torcida Figueira, futebol catarinense.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no