ASSISTIR AO VIVO Guaraní x Nacional Potosí COPA Sul-Americana 2025, HOJE (10/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Guaraní x Nacional Potosí acontece HOJE (10) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Guaraní x Nacional Potosí: Tudo sobre o duelo da Sul-Americana nesta quinta-feira (10/04), às 21h30

Nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2025, o Guaraní recebe o Nacional Potosí no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (horário de Brasília), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+.

Situação na tabela

Ambas as equipes entram em campo buscando os primeiros pontos no torneio. O Guaraní, do Paraguai, e o Nacional Potosí, da Bolívia, ainda não pontuaram nesta edição da Sul-Americana e enxergam este confronto como decisivo para manterem chances de classificação no Grupo A.

Momento das equipes

O Guaraní, comandado por Francisco Arce, chega confiante após vencer o Olimpia por 2 a 1 na última rodada da liga paraguaia. Mesmo com altos e baixos na temporada (8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 14 jogos), o clube aposta na força do elenco e no fator casa para se recuperar no torneio continental.

Já o Nacional Potosí vive um momento irregular. A equipe boliviana perdeu por 2 a 0 para o The Strongest na última rodada da liga nacional e acumula duas vitórias e duas derrotas em quatro partidas da temporada, alternando boas atuações com lapsos defensivos.

Prováveis escalações

Guaraní (último jogo):

Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Mario López, Gustavo Vargas, Alexis Cantero; Nicolás Barrientos, Luis Martínez, Fernando Fernández, Aldo Maíz; William Mendieta, Richard Torales.

Técnico: Francisco Arce

Nacional Potosí (último jogo):

Saidt Mustafá; Leonardo Montenegro, Edisson Restrepo, Santiago Echeverría, Saúl Torres; Oscar Baldomar, Diego Hoyos, Andrés Torrico; Martín Prost, Saulo Guerra, Diego Diellos.

Técnico: Flávio Robatto

Números da temporada

Guaraní:

14 jogos

8 vitórias (57%)

2 empates

4 derrotas

5 gols marcados / 3 sofridos na Sul-Americana

7,5 chutes por jogo / 2,5 escanteios por jogo

Nacional Potosí:

4 jogos

2 vitórias

2 derrotas

3 gols marcados / 0 sofridos na Sul-Americana

12 chutes por jogo / 4,5 escanteios por jogo

Onde assistir

A partida entre Guaraní x Nacional Potosí será transmitida com exclusividade no Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.