ASSISTIR AO NEC x RKC Waalwijk PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (11/04)

A partida NEC x RKC Waalwijk acontece HOJE 15 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o NEC que buscar os três pontos em seus domínios. Essa é a edição 2024/2025, que começou em agosto de 2024.

NEC x RKC Waalwijk: Prévia da Partida, Escalações e Análise – Eredivisie 2024/25

A 29ª rodada da Eredivisie começa nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), com um confronto importante na parte de baixo da tabela: o NEC recebe o RKC Waalwijk no Goffertstadion, em Nijmegen. Com apenas 11 pontos separando os seis últimos colocados, esta partida pode ser crucial para a permanência de ambas as equipes na elite do futebol holandês.

Momento das equipes

Depois de quase garantir uma vaga em competições europeias na temporada passada, o NEC entra em campo nesta rodada ocupando a 13ª colocação com 30 pontos. A equipe treinada por Rogier Meijer teve uma leve recuperação antes da Data FIFA, vencendo o Utrecht e empatando com o AZ Alkmaar, mas caiu de rendimento na última rodada ao perder para o Sparta Rotterdam por 2 a 0. O resultado ainda custou a posição na tabela e a expulsão de Vito van Crooij, que está suspenso para este confronto.

Jogando em casa, o NEC tem mostrado alguma consistência, com apenas uma derrota nos últimos seis jogos como mandante (1V, 4E, 1D) e tendência de marcar gols nos minutos finais – balançando as redes nos últimos 20 minutos nas seis partidas anteriores no Goffertstadion.

Já o RKC Waalwijk vive situação dramática. Com apenas 19 pontos, a equipe está na 17ª colocação e corre sério risco de rebaixamento. Após um início promissor em 2025, com 10 pontos conquistados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, o time de Henk Fraser entrou em declínio e não vence há seis rodadas, incluindo um empate sem gols com o Heracles na última partida.

A fragilidade ofensiva também preocupa: o RKC passou em branco em quatro dos últimos seis jogos e soma apenas uma vitória fora de casa em 14 partidas na temporada.

Desfalques e Prováveis Escalações

O NEC não contará com Vito van Crooij (suspenso), além de Koki Ogawa, Kas De Wit e Ivan Marquez, lesionados. Já o RKC segue sem poder escalar Yannick Van Osch, Dario Van Den Buijs, Daouda Weidmann e Roshon van Eijma. Luuk Wouters segue como dúvida.

Provável escalação do NEC:

Roefs; Lyratzis, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Sano; Hansen, Darelas, Ouwejan; Linssen

Provável escalação do RKC Waalwijk:

Houwen; Al Mazyani, Lelieveld, Van Gelderen, Felida; Van de Loo, Oukili, Familia-Castillo, Ihattaren; Margaret, Zawada

Palpite e análise final

Apesar da má fase do RKC, o NEC também tem deixado a desejar, principalmente defensivamente. Em casa, costuma pontuar, mas não convence. Diante de dois times pressionados e com pouca confiança, o empate parece um resultado provável.

Palpite: NEC 2 x 2 RKC Waalwijk

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.