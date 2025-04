Agilidade do CSI auxilia na identificação de suspeitos

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos contribuiu em duas ocorrências policias nesta quinta-feira (10), que resultaram na recuperação de um veículo roubado e na captura de um procurado pela Justiça.

Recuperação de Motocicleta

A equipe do Grupo Tático com Moto da Guarda Civil Municipal, localizou uma motocicleta que havia sido roubada no bairro Rio Comprido. Após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informar sobre o roubo de motocicleta na região do Parque Industrial, os operadores do CSI iniciaram o monitoramento e passaram a posição aos patrulheiros.

O veículo havia sido levado por criminosos às 07h49 e às 9h14, a equipe do GTAM conseguiu localizar a motocicleta no bairro Chácaras Reunidas. O proprietário foi contatado e, após as formalidades judiciais, o bem foi restituído ao proprietário.

Captura de Procurado

A ocorrência iniciou quando o sistema de radares inteligentes do CSI identificou um veículo associado a um indivíduo procurado que circulava na região oeste da cidade. Imediatamente, iniciaram o monitoramento do veículo, que foi localizado transitando pela Avenida Deputado Benedito Matarazzo, por volta das 12h.

A equipe operacional abordou o condutor às 12h30, também na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, próximo a empresa Johnson & Johnson. Durante a consulta aos sistemas informatizados, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista, por produção e armazenamento de imagens de pornografia infantil. O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

Tais ações demonstram a eficácia e a agilidade das equipes de segurança de São José dos Campos na proteção da população e na manutenção da ordem pública.



