Ubatuba participa de evento estadual que anuncia verbas para Educação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba marcou presença no evento do Governo de São Paulo, ocasião em que foi anunciado um investimento de R$ 294,8 milhões para as redes municipais de educação. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na quarta-feira, 10, e reuniu autoridades de mais de 200 municípios paulistas.

Ainda não há definição sobre quais cidades receberão os recursos. Contudo, Ubatuba, que esteve representada pelo secretário municipal de Educação, Josué Gulli,já se planeja para buscar acesso ao investimento. O secretário acompanhou a apresentação das diretrizes e programas estaduais.

“Estar presente em eventos como este permite que Ubatuba acompanhe de perto as oportunidades que estão sendo construídas para toda a rede pública e já se planeje para desenvolver as articulações necessárias a fim de ser contemplada com o recurso”, afirmou Gulli.

O montante anunciado pelo governo paulista tem como objetivo a realização de obras de infraestrutura, a aquisição de ônibus escolares e a compra de equipamentos para unidades de ensino em todo o estado. A distribuição dos recursos aos municípios ocorrerá por meio de programas específicos, incluindo o Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. O anúncio também inclui a entrega de 369 novos ônibus escolares.