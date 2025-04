RioLuz entrega modernização completa da iluminação do Parque do Flamengo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio, por meio da RioLuz, concluiu a modernização completa da iluminação do Parque do Flamengo, um dos cartões-postais da cidade. O projeto incluiu a substituição e instalação de 2.430 pontos de luz, distribuídos entre 1.212 luminárias e 1.218 projetores, sendo 560 instalados nos tradicionais postes monumentais de 45 metros de altura.

A revitalização abrange todas as áreas do parque, incluindo o Museu de Arte Moderna (MAM), ciclovias, campo society, passagens subterrâneas, quadras poliesportivas e de tênis, pista de skate e a orla da Glória.

O projeto de iluminação do Parque do Flamengo foi originalmente concebido na década de 1960 pelo renomado lighting designer Richard Kelly, conhecido por seu trabalho no Museu de Arte Moderna de Nova York. Kelly projetou 88 postes de 45 metros de altura, cada um com seis pétalas equipadas com projetores de 350W, formando um cone luminoso que garante claridade difusa e suave, iluminando não apenas as pistas de tráfego, mas também os jardins do parque.

Tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os postes monumentais passaram por um processo de restauração e pintura. Além disso, seis postes foram substituídos por estruturas de igual eficiência. A troca envolveu uma operação complexa com uso de guindaste e interdição de faixas.

A conclusão desse projeto preserva o patrimônio histórico da região e aprimora a infraestrutura urbana, garantindo um ambiente mais iluminado para todos os frequentadores do Aterro do Flamengo.