Prefeitura realiza 4ª convocação de estagiários de nível superior – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram nesta terça-feira, dia 26, no quilombo do Camburi, região Norte de Ubatuba, para um mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico). A ação atendeu 22 famílias locais. A iniciativa foi realizada das 9h às 13h e contou ainda com orientações sobre documentação e programas sociais, como novos […]