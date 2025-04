Prefeitura do Rio faz primeira reunião com Conselho da Cidade para construir Plano Estratégico 2025-2028 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Conselheiros participam da elaboração do planejamento do município com sugestões – Beth Santos/Prefeitura

A Prefeitura do Rio fez, nesta quinta-feira (10/04), a primeira reunião com os representantes do Conselho da Cidade para elaborar o Plano Estratégico 2025-2028, que é um dos alicerces para a eficiência da gestão municipal e será lançado em julho. O encontro ocorreu no Palácio da Cidade, em Botafogo, e marcou o começo de uma nova etapa na construção do planejamento da cidade até 2028.

– Este espaço nos conecta com a realidade e reforça nosso compromisso com um planejamento estratégico que atua como bússola, guiando nossas decisões com clareza de propósito. O que definimos juntos aqui se transforma em referência para toda a cidade. O Rio tem todas as condições para continuar avançando — declarou o prefeito Eduardo Paes.

Os 395 conselheiros têm participação direta no planejamento do município, contribuindo com sugestões, definição de metas e monitoramento das etapas e de sua execução. Assim como no quadriênio anterior, os conselheiros realizarão visitas técnicas, poderão observar obras, terão encontros com os chefes das pastas, os presidentes de órgãos e os secretários, além de reuniões com o prefeito e o vice-prefeito.

– Os encontros do Conselho da Cidade mostram como os compromissos firmados aqui se transformam em ações concretas nos governos do prefeito Eduardo Paes. É inspirador iniciar mais um ciclo com cariocas de nascimento, de coração e de escolha, todos movidos por um compromisso real com o futuro do Rio. Este não é apenas um ponto de partida, mas a continuidade de um modelo de gestão que tem se mostrado eficaz, humano e orientado por planejamento e evidências. O futuro que a gente quer para a cidade começa a ser moldado hoje – destacou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Os conselheiros são divididos em grupos temáticos, de acordo com os eixos definidos pela Prefeitura do Rio, que norteiam a atual administração municipal: Equilíbrio Fiscal, Boa Gestão e Governança; Civilidade e Segurança; Futuro, Economia e Felicidade; Longevidade, Equidade e Humanidades, Infraestrutura, Prevenção a Desastres e Resiliência.

— O Conselho da Cidade é essencial para decisões estratégicas e para aproximar a sociedade civil da gestão pública. É uma honra integrar o grupo de Meio Ambiente e participar deste encontro. Esse espaço é fértil em ideias e projetos que fortalecem as políticas públicas e aprofundam a conexão entre governo e população — afirmou o arquiteto Miguel Pinto Guimarães, conselheiro presente no Palácio da Cidade.

A voz dos cariocas também tem grande importância na elaboração do Plano Estratégico. De janeiro a março deste ano, a Prefeitura do Rio fez uma campanha de participação popular por meio do site participa.rio. A população pôde responder a uma enquete online sobre os compromissos assumidos pelo prefeito e outras propostas. A iniciativa alcançou um recorde de 14.511 participantes. Na enquete anterior, em 2021, foram 8.006 contribuições.

Os cariocas puderam opinar sobre diversos temas, como Zeladoria e Conservação do Espaço Público, Transporte, Saúde, Segurança e Ordem Pública, Educação, Políticas para Mulheres, Trabalho e Renda, Assistência Social, Habitação, Favelas e Comunidades, Meio Ambiente, Turismo e Eventos, Cultura e Esportes, Proteção e Defesa dos Animais, além de Praças e Parques. As contribuições foram analisadas pela Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados (Subpar), vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil.

– O Conselho do Rio tem um papel essencial por reunir pessoas de diferentes regiões e visões. Para construir políticas públicas e pensar a cidade, é fundamental ouvir todos os setores da sociedade. Esse encontro garante a construção coletiva, sem visões unilaterais, valorizando a participação de todos – afirmou o jornalista e ativista Rene Silva, integrante do Conselho.

A retomada do Conselho da Cidade

Criado em 2012 com o propósito de revisar e acompanhar o Plano Estratégico 2013-2016, o Conselho da Cidade foi retomado em 2021 para sugerir à Prefeitura estratégias de atuação e metas. Formado por 395 cidadãos cariocas, por naturalidade ou opção, que possuem destaque na cidade por sua atuação pessoal ou profissional, o Conselho da Cidade é um espaço de reflexão sobre os desafios do município, além de contribuir na elaboração e na execução do Planejamento Estratégico.