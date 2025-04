Prefeitura apoiará até oito influenciadores digitais para a divulgação da cidade do Rio de Janeiro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O projeto escolherá até oito perfis que receberão o selo ‘Rio Digital Influencer 2025’, por um ano. Arte: SMTUR

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, lança novo edital para apoiar influenciadores digitais cujo trabalho divulgue e fomente o turismo na cidade. Com uma novidade: este ano o apoio também valerá para estrangeiros. O projeto escolherá até oito perfis que receberão o selo ‘Rio Digital Influencer 2025’, por um ano.

Para participar, além de publicar conteúdo de relevância turística com foco principal na cidade do Rio de Janeiro, é preciso morar no Brasil, ter mais de 18 anos e um público fiel e engajado de no mínimo 100 mil seguidores, somadas todas as redes em que possua conta. Serão considerados perfis de pelo menos uma das principais plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn e outras.

A iniciativa não prevê nenhum tipo de remuneração ou retorno financeiro. Nesse período os selecionados poderão ser convidados a participar de ações, eventos, shows, festivais e demais atividades da SMTUR-RIO e da Prefeitura, sempre atuando de forma a promover e divulgar a cidade em suas redes.

As inscrições são gratuitas e se estenderão das 12h de 9 de abril até às 23h59 de 8 de maio de 2025, exclusivamente pela internet. Os interessados deverão preencher formulário disponível na página www.turismo.prefeitura.rio e nos endereços da SMTUR-RIO nas redes sociais: https://www.instagram.com/smtur.rio/; https://www.facebook.com/smtur.rio; e

https://br.linkedin.com/in/smturrio, além de seguir o perfil @smtur.rio no Instagram, entre outras exigências.