Palmeiras x Ceará Copa do Brasil 2025, confronto definido 3ª rodada

Copa do Brasil 2025: veja os potes do sorteio da terceira fase e onde assistir ao vivo

A emoção da Copa do Brasil 2025 segue a todo vapor, e a próxima etapa promete ainda mais disputas acirradas entre os clubes do futebol nacional. O sorteio da terceira fase será realizado nesta quarta-feira (9 de abril), às 15h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia será transmitida ao vivo pela CBF TV, canal oficial da entidade.

Sorteio com 32 clubes definidos

Ao todo, 32 equipes estarão no sorteio, divididas em dois potes conforme o Ranking Nacional de Clubes (RNC). No Pote 1, estão os 16 times mais bem colocados no ranking. Já o Pote 2 reúne os outros 16 classificados.

Entre os clubes do Pote 1, destaque para gigantes do futebol brasileiro como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro, todos classificados diretamente para a terceira fase por critérios de desempenho em outras competições ou pelo ranking.

Confira a divisão completa dos potes:

Pote 1:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Pote 2:

Ceará

Criciúma

CRB

Operário-PR

Botafogo-PB

Brusque

Novorizontino

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Retrô

Maringá

Maracanã

Capital-DF

CSA

Vila Nova

Times classificados diretamente:

Doze equipes garantiram vaga direta para esta fase: Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro.

Quem veio das fases iniciais?

Outros 20 clubes avançaram após vitórias nas duas primeiras fases eliminatórias, incluindo nomes como Athletico-PR, Ceará, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Vasco, além de surpresas como Retrô, Capital-DF e Maracanã-CE.

Onde assistir ao sorteio

O sorteio será exibido ao vivo pela CBF TV, com cobertura completa do chaveamento que definirá os confrontos da próxima fase. A expectativa é de jogos emocionantes e equilibrados, com possibilidade de clássicos nacionais logo nesta etapa do torneio.

Fique ligado para saber quem enfrentará quem na disputa pela cobiçada taça da Copa do Brasil 2025, uma das competições mais democráticas e imprevisíveis do país.

