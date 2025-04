Museu de Zoologia do Zoo de Sorocaba estará aberto ao público neste sábado (12) – Agência de Notícias

Os visitantes do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” poderão conferir, neste sábado (12), das 9h às 12h30, o rico acervo do Museu de Zoologia. Inaugurado em 1988, o local possui peças biológicas e animais taxidemizados (“empalhados”).

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade “Conhecendo o Museu de Zoologia” tem como objetivo despertar a curiosidade sobre os animais e permitir aos visitantes perceberem que cada animal tem características únicas. A exposição também sensibiliza o público para a importância da conservação do meio ambiente e da biodiversidade.

O Museu de Zoologia conta com cerca de mil peças, como os famosos animais taxidermizados, além de crânios, esqueletos, animais conservados em álcool, penas, ovos, bicos, entre outros.

Lá, as famílias terão a oportunidade de ver de perto algumas peças bastante curiosas ou raras, como o enorme crânio de hipopótamo (que muitos visitantes acham ser um dinossauro), o pequeno tamanduaí taxidermizado (que é a menor espécie de tamanduá existente) e a famosa barata gigante (que na verdade é um crustáceo, ou seja, parente do camarão).

Para a visita ao Museu de Zoologia não há necessidade de inscrição, bastando estar presente no dia, horário e local. Será permitida a entrada de 20 pessoas por vez e a participação será por ordem de chegada. A duração da visita é de cerca de 20 minutos.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.