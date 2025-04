Jardim Botânico, onde está sediada a Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista, recebe iluminação especial azul durante o mês de abril

Fotos: Michelle Alves e Sintea/Divulgação

A medida vem para chamar a atenção da população para o Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo

A partir desta quarta-feira (9), o Palacete de Cristal, principal edifício do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, passa a ser iluminado com a cor azul, em alusão à campanha mundial Abril Azul. O objetivo de conscientizar a população sobre o autismo. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), com esse intuito e buscando envolver a comunidade, proporcionando mais visibilidade para esta causa e promovendo a inclusão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas são identificadas como autistas em todo o mundo.

A iniciativa para iluminar o espaço público é da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). A iluminação especial seguirá até o dia 30 de abril.

Piquenique especial

Além desta ação, outra iniciativa importante da Sintea será o PIC TEA, um piquenique voltado para crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), no próximo sábado (12), das 9h às 12, também no Jardim Botânico. Cada família deverá levar seu kit de alimentação, mas o evento também contará com algumas atrações gratuitas para as crianças: visita dos Moto Heróis (Motoclub), do cão terapeuta do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Cavalaria e da Banda da Polícia Militar (PM). Também serão oferecidos às crianças participantes do evento frutas, pipoca e algodão doce, além de água disponível a todos, no local.

Para participar os interessados devem se cadastrar pelo link: https://tinyurl.com/piquiniqueTEA. O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações.