Guardas municipais recuperam moto roubada na Rocinha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Moto foi levada para o Pátio Legal, em Vargem Pequena – Divulgação/Prefeitura

Durante ação de ordenamento urbano realizada nesta terça-feira (8), na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, guardas municipais recuperaram uma motocicleta com registro de roubo. A operação faz parte do programa Rio em Ordem, coordenado pela Subprefeitura da Zona Sul.

O veículo estava estacionado em local irregular quando chamou a atenção da equipe. Ao realizarem a consulta no sistema, os agentes constataram que havia uma restrição por roubo ou furto. A confirmação veio após a verificação na delegacia: a motocicleta havia sido roubada em fevereiro deste ano, na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura de Del Castilho, Zona Norte da cidade.

Após a recuperação e o registro da ocorrência, a moto foi encaminhada ao Pátio Legal, em Vargem Pequena.