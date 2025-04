GCM detém três acusados de invadir empresa no Centro para furtar – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, por volta da 1h desta quarta-feira (9), deteve três pessoas acusadas de invadir uma empresa na região central da cidade, para furtar objetos. As duas mulheres, uma de 37 e outra de 19 anos de idade, e um homem de 29 anos, foram flagrados ainda dentro do estabelecimento.

Uma equipe da GCM, que passava pelo Centro a caminho da base da Corporação, foi acionada pelo vigilante de uma empresa de segurança, para averiguar o barracão de um estabelecimento na Avenida Dom Aguirre.

Ele notou o cadeado estourado em um dos portões e luzes, possivelmente de lanterna, dentro do estabelecimento, o que o fez suspeitar da presença de invasores no local.

Em vistoria no imóvel, os GCMs encontraram uma das mulheres no telhado, à qual informou que no interior havia mais duas pessoas no estabelecimento. Dentro do barracão foram abordados os outros dois envolvidos, que estavam com bolsas repletas de objetos furtados daquele local. A Ronda Municipal (Romu) deu apoio ao atendimento da ocorrência.

Um dos responsáveis pela empresa foi acionado e reconheceu alguns dos itens que estavam com os acusados. Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão da Polícia Civil, onde a delegada determinou que os autores do crime de furto qualificado em flagrante permanecessem presos, à disposição da Justiça.