Futebol feminino com 16 times é uma das novidades de Los Angeles 2028

Por MRNews



O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou novidades no programa de eventos e vagas de atletas na Olimpíada de Los Angeles 2028, após aprovação nesta quarta-feira (9) no conselho executivo da entidade. A atenção à igualdade de gênero norteou a decisão do total de vagas aos atletas (homens e mulheres) e o número de provas em cada modalidade. Entre as inovações nos esportes coletivos, está o aumento de 12 para 16 seleções na disputa do futebol feminino (Sub 23), enquanto no masculino o total de times foi reduzido de 16 para 12 equipes. Os Jogos., programados para o período de 14 a 30 de julho de 2028, terão cinco novas modalidades em Los Angeles: beisebol, críquete, flag football, lacrosse, softbol e squash.

“Temos visto a competitividade do jogo feminino, não apenas no nível de elite, mas também para a qualificação às Copas do Mundo femininas e torneios olímpicos femininos. Vemos algumas das equipes que não chegaram a Paris no torneio olímpico. Portanto, é extremamente competitivo, com um crescimento incrível em popularidade. Vemos as multidões assistindo, a cobertura da mídia e os números de transmissão em todo o mundo. Portanto, não há lugar melhor para fazermos essa mudança do que nos EUA. E realmente simboliza, eu acho, o progresso no esporte feminino em todo o mundo e algo para se estar realmente animado”, pontuou Kit McConnell, diretor de esportes do COI, durante entrevista coletiva.

There will be a significant change with regards to men’s and women’s football at the Olympic Games @LA28, as outlined by IOC Sports Director Kit McConnell.

⬇️ pic.twitter.com/AgL9PRfP0E — IOC MEDIA (@iocmedia) April 9, 2025

No polo aquático, a competição feminina será acrescida de duas equipes, totalizado 12 times – mesma quantidade que já existe no masculino.

Também foram incluídas novas provas em competições de várias modalidades. Na natação, haverá disputas olímpicas de 50 metros em todos os estilos (livre, costas, peito e borboleta). Antes, até os Jogos de Paris 2024, o programa previa somente os 50m livre.

No atletismo, a marcha atlética mista por equipes foi retirada do programa de Los Angeles 2028, que terá apenas as disputas individuais. Além dos tradionais revezamentos em cada gênero (feminino e masculino), a edição de Los Angeles terá a nova prova de revezamento misto.

O programa olímpico LA28 traz uma nova prova: o remo costal, que será disputado nos dois gêneros, e também no double sculls misto (skiff duplo). Tanto o remo, quanto a ginástica artística, o golfe e o tênis de mesa ganharam novas disputas por equipes mistas.

Ainda no tênis de mesa, após um hiato de 24 anos, a competição em Los Angeles terá a volta das duplas masculinas e femininas. No entanto, não ocorrerá disputas por equipes tanto no feminino, quanto no masculino.

Outra novidade é o acréscimo de times no basquete 3×3, que subirá de oito para 12 equipes em cada gênero em Los Angeles 2028.

Com as mudanças apresentadas pelo COI nesta quarta (9), está prevista a participação inicial de 10.500 atletas (5.333 mulheres e 5.167 homens). Dos 351 eventos programados, 161 serão do gênero feminino e 165 do masculino, além de 25 eventos mistos.