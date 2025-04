Futebol do Atleta Cidadão avança à semifinal da Copa Ouro

Nei José Sant’Anna





As equipes sub-15 e sub-17 do São José Desportivo/Atleta Cidadão avançaram às semifinais da Copa Ouro, torneio organizado pela Associação Paulista de Futebol (APF).

Jogando nesta quarta-feira (9) no Centro Esportivo João do Pulo, região sul de São José dos Campos, as equipes venceram seus adversários em partida única válida pelas quartas de final da competição.

O time sub-17 goleou o ASX Intercâmbio por 7 a 0, com gols de Pablo, William, Pedro, Luiz Felipe (2), Lucas e Luiz Otávio. Já o sub-15 venceu o Guarulhos por 4 a 0, com gols de Nicolas Paiva (2), Nicolas Gabriel e Isaque.

O adversário do time sub-17 na semifinal será o Atitude Sport Club, que derrotou o Real Brasil por 8 a 2. O sub-15 vai enfrentar o Taboão, que derrotou o Atitude Sport Club por 2 a 0. A data das partidas ainda não foi divulgada.

Neste sábado (12), as duas equipes joseenses estreiam no Campeonato Paulista, promovido pela Federação Paulista de Futebol.

O time do Atleta Cidadão, que jogará o torneio em parceria com o CAJ (Clube Atlético Joseense), estreia contra o Itaquaquecetuba no João do Pulo. Às 9h acontece a partida entre os times sub-15 e às 11h será a vez do sub-17.

