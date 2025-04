Franca x Vasco da Gama ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (10/04)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Franca x Vasco da Gama hoje, HOJE (10) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Franca x Vasco da Gama: onde assistir ao vivo, retrospecto, odds e destaques da NBB (10/04/2025)

Nesta quinta, 10 de abril de 2025, Franca e R10 Score Vasco da Gama se enfrentam pela fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB), em confronto marcado para às 19h (horário de Brasília). A partida promete movimentar a rodada com dois times em momentos distintos na competição.

Retrospecto recente e forma atual

A equipe do Franca vive excelente fase. Invicto nas últimas cinco partidas, o time venceu adversários como Unifacisa, Fortaleza B.C., Caxias do Sul, União Corinthians e Pato, consolidando-se como um dos principais favoritos ao título da temporada. No último jogo, bateu o Pato Basquete por 76 a 67.

Já o R10 Score Vasco da Gama tem oscilado. Com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos, o time carioca perdeu na rodada passada para o forte Minas, fora de casa, por 76 a 69. Antes disso, conseguiu vitórias importantes sobre Brasília e Paulistano.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes mostra grande domínio de Franca. Nos últimos cinco duelos, o time do interior paulista venceu todos. Em dezembro de 2024, aplicou 88 a 69 no Vasco, em pleno Rio de Janeiro. Em março de 2024, nova vitória contundente por 93 a 67.

Odds das casas de apostas

As principais casas de apostas apontam amplo favoritismo para o Franca:

Betano : Franca (1.10) x Vasco (6.50)

: Franca (1.10) x Vasco (6.50) Bet365 : Franca (1.14) x Vasco (5.00)

: Franca (1.14) x Vasco (5.00) EstrelaBet : Franca (1.12) x Vasco (5.50)

: Franca (1.12) x Vasco (5.50) Superbet : Franca (1.14) x Vasco (5.70)

: Franca (1.14) x Vasco (5.70) Esportivabet: Franca (1.12) x Vasco (5.50)

As cotações refletem o domínio francano tanto no histórico como no momento atual.

Onde assistir Franca x R10 Score Vasco da Gama ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo via streaming nas plataformas das casas de apostas parceiras, como Bet365 e EstrelaBet, para usuários registrados com saldo na conta ou que tenham apostado nas últimas 24 horas. O jogo também poderá ser acompanhado em tempo real pelo Flashscore.com.br, com estatísticas atualizadas e cobertura em tempo real.

Destaques individuais

Lucas Dias, destaque do Franca, recentemente se tornou o maior MVP da história do Jogo das Estrelas do NBB, superando Shamell e consolidando sua importância no cenário nacional. Já pelo lado do Vasco, Reynan e Bennett têm sido os líderes em pontos, mas precisarão de uma atuação quase perfeita para superar o adversário.

08 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Flamengo vs. Paulistano

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV (para os jogos do Flamengo), NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Mogi vs. Pato

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio Municipal, Mogi das Cruzes

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

09 de Abril de 2025 (Quarta-feira)

Franca vs. Botafogo

• Horário: 17h00

• Local: Ginásio Poliesportivo, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

São Paulo vs. Minas

• Horário: 19h30

• Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

10 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Paulistano vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio de Esportes, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para o jogo do Flamengo, possivelmente também na Flamengo TV

Pato vs. Mogi

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

11 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Minas vs. Botafogo

• Horário: 18h30

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Franca vs. São Paulo

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Paulistano vs. Minas

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

São Paulo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!