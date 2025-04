Festa da Banana da E.M. Profª Maria Josefina Giglio chega a sua 19ª edição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo sábado, 12, a EM Professora Maria Josefina Giglio será palco de uma das celebrações mais esperadas da comunidade escolar: a 19ª edição da tradicional Festa da Banana da unidade.

O evento terá uma programação repleta de atrações para todas as idades, contando com exposição e vendas de artesanatos, além de diversas barracas típicas com a comercialização de comidas pastel, milho, batata-frita, doces, bolos, sorvetes, tortas, algodão doce, pipoca e até cama elástica para as crianças.

O ponto alto da noite será o Show de Prêmios, cuja renda será revertida em benefícios para a escola.

1º prêmio: R$ 1.000,00

2º prêmio: 1 bicicleta

3º prêmio: R$ 500,00

4º e 5º prêmios: 1 cesta básica cada Os bilhetes estão à venda por R$ 10,00.

O cantor Anderson Leon será a atração musical da noite, trazendo um repertório de sertanejo que promete levantar o público.

De acordo com a Secretaria de Educação, iniciativa já é tradicional e anualmente esperada pela comunidade escolar e do bairro. A iniciativa valoriza a cultura local e promove a integração social

A festividade terá início às 19h e a sede da unidade fica na rua Vasco da Gama, 430 – Estufa II.