Estado inclui Guaratinguetá na lista de municípios em situação de alerta epidêmico para a dengue

Paula Paz Secretaria de Proteção ao Cidadão Nesta quinta-feira (18), São José dos Campos teve o privilégio de receber a visita do desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Acompanhando a visita estavam José Loureiro Sobrinho, diretor do Fórum de São José dos Campos, Carlos […]