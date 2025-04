Cerrado x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (10/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Cerrado x Corinthians HOJE (10) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Cerrado x Corinthians: Onde assistir ao vivo, livescore e estatísticas do confronto da LBF Feminina (10/04/2025)

Nesta sexta-feira, dia 10 de abril de 2025, o Cerrado Basquete Feminino (Cerrado W) recebe o Corinthians Basquete Feminino (Corinthians W) em mais uma rodada emocionante da LBF Feminina (Liga de Basquete Feminino). A bola sobe às 19h30 (horário de Brasília) em Brasília, e os fãs poderão acompanhar todas as emoções da partida por meio de live stream e livescore.

Onde assistir Cerrado W x Corinthians W ao vivo

A partida estará disponível para transmissão ao vivo em plataformas de apostas online, como:

bet365

Betano

EstrelaBet

Superbet

Esportivabet

É necessário ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para liberar a transmissão. As transmissões são sujeitas a regras de localização geográfica e disponibilidade conforme a plataforma.

Últimos resultados – Cerrado W

O Cerrado vem de uma fase instável, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas:

04/04/25 – Derrota para Campinas (77 x 72)

– Derrota para Campinas (77 x 72) 02/04/25 – Vitória contra Santo André (62 x 51)

– Vitória contra Santo André (62 x 51) 30/03/25 – Derrota para São José (73 x 57)

– Derrota para São José (73 x 57) 25/03/25 – Derrota para Sodiê Mesquita (66 x 62)

– Derrota para Sodiê Mesquita (66 x 62) 20/03/25 – Derrota para Ourinhos (72 x 59)

Últimos resultados – Corinthians W

Já o Corinthians chega mais confiante, apesar de duas derrotas recentes:

03/04/25 – Derrota para Sodiê Mesquita (69 x 53)

– Derrota para Sodiê Mesquita (69 x 53) 27/03/25 – Derrota para SESI Araraquara (69 x 47)

– Derrota para SESI Araraquara (69 x 47) 21/03/25 – Vitória sobre Santo André (85 x 50)

– Vitória sobre Santo André (85 x 50) 13/03/25 – Vitória sobre Blumenau (82 x 53)

– Vitória sobre Blumenau (82 x 53) 08/03/25 – Vitória contra São José (72 x 58)

O time paulista demonstra uma campanha mais sólida na LBF 2025 e aparece como favorito nas principais casas de apostas.

Odds das casas de apostas (em 10/04/2025)

Betano.br : Cerrado W – 5.80 | Corinthians W – 1.10

: Cerrado W – 5.80 | Corinthians W – 1.10 EstrelaBet : Cerrado W – 6.00 | Corinthians W – 1.11

: Cerrado W – 6.00 | Corinthians W – 1.11 Superbet.br : Cerrado W – 4.60 | Corinthians W – 1.16

: Cerrado W – 4.60 | Corinthians W – 1.16 Esportivabet: Cerrado W – 6.00 | Corinthians W – 1.11

Confronto direto

Não há registro recente de confrontos diretos entre Cerrado W e Corinthians W, o que torna o duelo ainda mais interessante para os fãs da modalidade.

Expectativas para o jogo

O Corinthians chega como amplo favorito, com elenco mais experiente e retrospecto positivo, especialmente após as grandes vitórias contra Blumenau e Santo André. Já o Cerrado precisa reencontrar o bom ritmo ofensivo e defensivo para tentar surpreender jogando em casa.

Acompanhe o livescore em tempo real, estatísticas da partida, números de jogadoras, arremessos, rebotes e muito mais pelo Flashscore.com.br, um dos líderes em cobertura de basquete ao vivo.

Onde Assistir

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.