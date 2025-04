ASSISTIR Vasco x Bahia AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (10/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Vasco x Bahia Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (10) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Vasco, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Vasco x Bahia Sub-20: Onde Assistir, Tabela Atualizada e Desempenho do Cruzmaltino no Brasileirão Sub-20

O Vasco da Gama Sub-20 entra em campo nesta quarta-feira, 10 de abril, às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o Bahia Sub-20, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo é uma oportunidade para o time cruzmaltino manter o bom momento na competição, já que vem embalado por uma sequência de vitórias expressivas.

Onde assistir Vasco x Bahia Sub-20 ao vivo

A partida entre Bahia x Vasco Sub-20 terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, permitindo que os torcedores acompanhem todos os lances desse confronto direto por posição na tabela.

Desempenho recente do Vasco Sub-20

A equipe sub-20 do Vasco vive uma grande fase. Nos últimos jogos, os meninos da Colina aplicaram goleadas e mostraram um futebol ofensivo e consistente:

07/04 – Americano-RJ U20 1 x 3 Vasco U20 (Copa Rio Sub-20)

(Copa Rio Sub-20) 03/04 – Vasco U20 6 x 1 Atlético-GO U20 (Brasileirão Sub-20)

(Brasileirão Sub-20) 31/03 – Vasco U20 5 x 0 Bangu U20 (Copa Rio Sub-20)

(Copa Rio Sub-20) 28/03 – Flamengo U20 0 x 5 Vasco U20 (Brasileirão Sub-20)

Esses resultados refletem o excelente momento do time, que conta com um elenco jovem e talentoso, muitos deles já observados pela comissão técnica profissional.

Calendário de jogos do Vasco U20

Após o duelo contra o Bahia, o Vasco tem uma sequência intensa de partidas:

12/04 – Vasco U20 x Maricá U20 (Copa Rio Sub-20)

(Copa Rio Sub-20) 16/04 – Vasco U20 x Athletico-PR U20 (Brasileirão Sub-20)

(Brasileirão Sub-20) 19/04 – Artsul U20 x Vasco U20 (Copa Rio Sub-20)

(Copa Rio Sub-20) 23/04 – Vasco U20 x São Paulo U20 (Brasileirão Sub-20)

(Brasileirão Sub-20) 26/04 – Vasco U20 x Botafogo U20 (Copa Rio Sub-20)

(Copa Rio Sub-20) 30/04 – Botafogo U20 x Vasco U20 (Brasileirão Sub-20)

A agenda apertada exige um elenco bem preparado fisicamente, motivo pelo qual jogadores como Adson e Guilherme Estrella estão passando por recondicionamento físico, como noticiado recentemente.

Situação na tabela do Brasileirão Sub-20

Com os recentes triunfos, o Vasco U20 vem se aproximando dos primeiros colocados na tabela do Brasileirão Sub-20, disputando ponto a ponto com equipes tradicionais como Palmeiras, Flamengo, Athletico-PR e São Paulo.

O bom desempenho ofensivo, com goleadas sobre adversários diretos, coloca o clube em uma posição privilegiada, podendo garantir vaga na próxima fase com alguma antecedência, caso mantenha o ritmo.

Transferências e destaques individuais

Além dos bons resultados coletivos, o Vasco U20 tem se destacado individualmente com jovens promessas que podem em breve integrar o elenco profissional. O clube também tem se movimentado nos bastidores com reforços e renovações, como:

Lucca vindo do Referência U20

vindo do Referência U20 Da Silva Sousa Ítalo assinando contrato profissional

assinando contrato profissional Luiz Felipe, reforço vindo do América-MG U20

Essas movimentações mostram que o clube continua investindo na formação de atletas, de olho no futuro.

Tags: Vasco Sub-20, Bahia Sub-20, Brasileirão Sub-20, jogos ao vivo Vasco, Vasco x Bahia, futebol de base, SporTV ao vivo, Copa Rio Sub-20, tabela do Vasco, resultados Vasco U20, elenco sub-20, transferências Vasco base.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?