ASSISTIR AO VIVO Universidad Catolica x Cerro Largo COPA Sul-Americana 2025, HOJE (10/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Universidad Catolica x Cerro Largo acontece HOJE (10) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Universidad Catolica x Cerro Largo: confronto decisivo pela Sul-Americana promete equilíbrio

A quinta-feira (10), às 23h (horário de Brasília), reserva um duelo importante pela Copa Sul-Americana 2025. No Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a Universidad Catolica recebe o Cerro Largo pela segunda rodada do Grupo B, com transmissão ao vivo pelo canal ESPN4.

Ambas as equipes estreiam na fase de grupos da competição e chegam com expectativas distintas. Os equatorianos, comandados por Diego Martínez, venceram recentemente o Macará por 1 a 0 pela liga local, enquanto os uruguaios vêm de uma dura derrota por 4 a 0 para o Nacional.

Retrospecto e momento das equipes

A Universidad Catolica disputa sua nona partida oficial na temporada, somando três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com uma média de 9,5 finalizações por jogo e dois escanteios por partida, o time mostra um estilo mais cauteloso e equilibrado. Já o Cerro Largo entra em campo pela 13ª vez no ano, com um histórico de três vitórias, sete empates e duas derrotas, além de números ofensivos superiores: 13 finalizações e sete escanteios por jogo.

Apesar de ainda não terem pontuado na Sul-Americana, os dois times estão em pé de igualdade e têm tudo para protagonizar um confronto equilibrado. Os dados estatísticos mostram que o Cerro Largo tem média de gols maior (1.00 contra 0.50 dos equatorianos), mas sofre mais defensivamente.

Prováveis escalações

Universidad Catolica (último jogo):

Johan Lara; Luis Cangá, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Daykol Romero; Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno, Eric Valencia; Andres Rodríguez, Byron Palacios, Ismael Díaz.

Cerro Largo (último jogo):

Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi; Alan Di Pippa, Sebastián Assís, Leandro Otormín; Federico Medina, Mauricio Affonso, Bruno Hernández.

Odds e apostas

Segundo a bet365, os odds para o confronto apontam um leve favoritismo para a Universidad Catolica, pagando em média 2.00 por vitória, contra 3.25 para empate e 3.75 para triunfo do Cerro Largo. O equilíbrio nas casas de apostas reflete o desempenho recente das duas equipes, embora o fator altitude possa favorecer os mandantes.

Onde assistir

Transmissão: ESPN4

ESPN4 Data: Quinta-feira, 10 de abril

Quinta-feira, 10 de abril Horário: 23h (de Brasília)

23h (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito

Palpite e expectativa

A Universidad Catolica joga em casa e tem se mostrado sólida defensivamente. O Cerro Largo, embora mais ofensivo, precisa corrigir falhas na retaguarda. Um empate com poucos gols é um cenário bastante provável, mas uma vitória magra dos equatorianos também não surpreenderia.

Tags: Copa Sul-Americana 2025, Universidad Catolica x Cerro Largo, apostas esportivas, onde assistir Universidad Catolica, transmissão Sul-Americana, escalações Universidad Catolica, Cerro Largo hoje.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.