ASSISTIR AO VIVO Samsunspor x Galatasaray Campeonato Turco, HOJE (11/04), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Prévia: Samsunspor x Galatasaray – Super Lig da Turquia (11/04/2025)

Em uma rodada que pode mexer diretamente na briga pelo título da Super Lig Turca, o Galatasaray visita o Samsunspor nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Samsun 19 Mayis. Os líderes do campeonato buscam se recuperar da derrota no clássico contra o Besiktas, enquanto os anfitriões tentam quebrar uma sequência negativa.

Momento do Samsunspor

A equipe comandada por Thomas Reis vem enfrentando dificuldades nas últimas rodadas. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos (1V, 2E, 3D), o Samsunspor caiu de rendimento e agora vê sua vaga entre os três primeiros ameaçada, com o Besiktas se aproximando perigosamente.

No último compromisso, os “Relâmpagos Vermelhos” foram derrotados por 2 a 1 pelo Antalyaspor, em uma partida marcada por falta de eficiência ofensiva. Jogando em casa, o time perdeu as duas últimas partidas e só venceu o lanterna Adana Demirspor recentemente.

Desfalques do Samsunspor:

Marc Bola (lesionado)

Celil Yuksel (lesionado)

Soner Aydogdu (lesionado)

Provável escalação do Samsunspor: Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongelen, Gonul; Holse, Ait Bennasser; Muja, Kilinic, Schindler, Mouandilmadji

Momento do Galatasaray

Após uma longa invencibilidade no campeonato, o Galatasaray tropeçou contra o Besiktas por 2 a 1, vendo a diferença para o vice-líder Fenerbahce cair para apenas três pontos. No entanto, a equipe de Okan Buruk deu a resposta imediata na Copa da Turquia ao eliminar o próprio Fenerbahce com vitória por 2 a 1, em jogo tenso com expulsões dos dois lados.

Apesar da vitória na Copa, o desempenho recente do Galatasaray preocupa: são apenas duas vitórias nos últimos sete jogos em todas as competições. A pressão aumenta sobre o técnico, principalmente diante da ausência de peças importantes no elenco.

Desfalques do Galatasaray:

Mauro Icardi (fora da temporada por lesão no ligamento cruzado)

Przemyslaw Frankowski (suspenso)

Reforço:

Ismail Jakobs retorna de lesão e deve começar como titular na lateral-esquerda.

Provável escalação do Galatasaray: Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Akgun, Torreira, Lemina, Yilmaz; Osimhen, Morata

Histórico do Confronto

O retrospecto recente favorece amplamente o Galatasaray, que venceu os últimos seis encontros entre as equipes, sempre marcando pelo menos dois gols em cada partida.

Situação na Tabela (antes da rodada)

Galatasaray – 71 pontos Fenerbahce – 68 pontos Samsunspor – 51 pontos Besiktas – 48 pontos

Com um jogo a menos, o Galatasaray depende apenas de si para ser campeão. Já o Samsunspor luta para não sair da zona de classificação continental.

Onde Assistir

