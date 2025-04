AO VIVO Gil Vicente x Vitória de Guimarães assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (11/04), escalações, palpites Primeira Liga

Por MRNews



Prévia: Gil Vicente x Vitória de Guimarães – Primeira Liga 2024/25

O Estádio Cidade de Barcelos será palco da abertura da 29ª rodada da Primeira Liga, nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, às 16h15 (horário de Brasília), com o duelo entre Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Em situações opostas na tabela, os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os visitantes sonham com uma vaga em competições europeias.

Momento das equipes

O Gil Vicente entra pressionado após uma derrota por 1 a 0 diante do Moreirense, resultado que expôs mais uma vez a fragilidade ofensiva da equipe. Os Galos somam cinco derrotas seguidas em casa, todas sem marcar gols, e ocupam atualmente a 14ª colocação, com apenas 26 pontos — a três do Z3.

Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o time comandado por César Peixoto vê sua margem de erro diminuir a cada rodada, embora possa se apegar ao retrospecto positivo contra o Vitória de Guimarães em casa: três triunfos consecutivos nos últimos confrontos.

Já o Vitória de Guimarães vive fase oposta. São nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias nas últimas cinco partidas. A equipe de Luís Freire venceu o Santa Clara por 2 a 0 na rodada anterior e agora ocupa a sexta posição com 45 pontos, um atrás do próprio Santa Clara, quinto colocado, e segue na briga por uma vaga em torneios continentais.

Apesar do bom momento, os visitantes têm um desafio a superar: o desempenho fora de casa, com apenas uma vitória e uma partida sem sofrer gols nas últimas 11 viagens.

Escalações prováveis

Gil Vicente: Andrew; Cruz, Mawesi, Fernandes, Carlos; Fujimoto, Teixeira; Barmejo, Aguirre, Correia.

Vitória de Guimarães: Varela; Maga, Villanueva (ou Relvas), Boreckovic, J. T. Mendes; Samu, J. Mendes, Handel; Arcanjo, Oliveira, Silva.

O Gil Vicente terá o reforço de Tidjany Touré, que retorna após suspensão, mas deve começar no banco. O técnico Peixoto pode promover mudanças no setor ofensivo, incluindo Félix Correia e Jorge Aguirre entre os titulares. Sphephelo Sithole segue fora, lesionado.

Pelo lado do Vitória, Mikel Villanueva é dúvida, mas pode retornar à zaga. Caso não esteja 100%, Filipe Relvas assume a vaga. Já Gustavo Silva, autor de gol na última rodada, pode ser titular no lugar de Nuno Santos ou Nelson Oliveira.

Palavras finais

O Vitória de Guimarães chega como favorito diante de um Gil Vicente que tem decepcionado jogando em seus domínios. A consistência defensiva e o bom momento ofensivo dos visitantes contrastam com o mau aproveitamento dos Galos em casa. Um triunfo nesta sexta-feira pode significar o início de uma arrancada definitiva rumo ao G5 para os Conquistadores.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.