Agência Minas Gerais | Minas oferece formação gratuita a educadores, promovendo práticas sustentáveis e inclusão nas salas de aula 

Com o objetivo de ampliar as práticas pedagógicas voltadas à educação para a sustentabilidade, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) aderiu ao programa Global Goals Educa – Conectando para Transformar Vidas. A iniciativa é realizada pela NTICS Projetos e está com inscrições abertas até o dia 17/4 para professores.

Reconhecido como uma das maiores ações educacionais do Brasil alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o programa oferece formação gratuita e on-line a educadores da educação básica, das redes pública e privada. O curso será disponibilizado por meio da plataforma da Escola de Formação da SEE/MG, ampliando o acesso aos docentes da rede estadual interessados em participar.

A formação tem foco na capacitação de professores, que atuarão como agentes de transformação nas comunidades escolares, promovendo a construção de projetos sustentáveis.

Um exemplo inspirador é o projeto “Sabão Sustentável”, desenvolvido na Escola Estadual Lino Vieira Ruivo, em Ibiúna (SP), onde alunos transformaram óleo de cozinha usado em sabão ecológico, prevenindo a contaminação de rios. Essa iniciativa mostrou como a educação prática pode resolver problemas do dia a dia, alinhando-se aos ODS.

Curso gratuito e certificado

Com carga horária total de 44 horas, o curso será oferecido em duas turmas: a primeira entre fevereiro e abril; e a segunda, entre abril e junho. As aulas são transmitidas ao vivo e também ficam gravadas na plataforma. Os educadores que concluírem todas as etapas receberão certificado. As inscrições para a segunda turma estão abertas podem ser feitas neste link.

Estrutura da formação

O curso é estruturado em módulos teóricos e práticos. No módulo prático, os participantes desenvolvem projetos com foco em resolver desafios reais das comunidades escolares, com acompanhamento de tutores especializados. A metodologia busca transformar conhecimento em ação e engajar alunos em soluções criativas e sustentáveis.

A equipe docente reúne profissionais de referência, como o professor Eduardo Farah (FGV/USP), e especialistas em educação ambiental, gestão de projetos e comunicação não violenta. A iniciativa também conta com o apoio do ator e empresário Luigi Baricelli, que atua como embaixador do projeto.

Live informativa

Para apresentar mais detalhes da formação e esclarecer dúvidas dos interessados, será realizado um encontro on-line nesta quinta-feira (10/4), às 16h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Estúdio Educação, neste link.