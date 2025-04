Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega nova Oficina Ortopédica Itinerante e micro-ônibus para ampliar o acesso à saúde em Diamantina e região

Relacionadas



O Governo de Minas entregou, nesta quarta-feira (9/4), por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), um veículo adaptado da Oficina Ortopédica Itinerante Terrestre (OOIT) e oito micro-ônibus do programa Transporta SUS, em Diamantina.

Com presença do governador Romeu Zema e do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a disponibilização dos veículos representa uma ampliação do acesso à saúde especializada, além de fortalecer o atendimento à população em regiões com menor cobertura assistencial.

“Este caminhão da oficina ortopédica vai levar uma vida melhor, proporcionar oportunidade para as pessoas terem uma prótese adequada e, com isso, uma vida mais digna. Além disso, novos micro-ônibus estão disponíveis para transportar pacientes”, disse o governador Romeu Zema.



















O secretário de Estado de Saúde, Fabio Baccheretti, destacou o compromisso do governador e do vice-governador, Mateus Simões, ao cuidar da saúde dos mineiros de perto.



















Oficina itinerante

A nova unidade da OOIT significa um avanço concreto no atendimento às pessoas com deficiência em todo o estado de Minas Gerais. Trata-se de um caminhão adaptado, com estrutura técnica para a produção e entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), como cadeiras de rodas, andadores e calçados ortopédicos.

Com investimento de cerca de R$ 1,3 milhão, o Governo de Minas expande a capacidade de atendimento da carreta, que passa a atuar de forma itinerante em todo o território mineiro, priorizando as regiões com menor acesso à reabilitação física.

O serviço é vinculado ao Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV) de Diamantina e permite que os usuários recebam os dispositivos ortopédicos em seus próprios municípios, eliminando a necessidade de deslocamentos longos e frequentes.

Além da entrega da nova unidade, o Estado também garante o repasse anual de quase R$ 2,4 milhões para custeio, para assegurar a manutenção e a continuidade do serviço especializado.

Mobilidade e acesso à saúde

Durante o evento, o Governo de Minas também entregou oficialmente oito micro-ônibus do programa Transporta SUS ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Jequitinhonha (Cisaje).

Os veículos são destinados ao transporte eletivo de pacientes das cidades consorciadas, garantindo deslocamento seguro e regular para consultas, exames e demais atendimentos especializados.

O investimento total na aquisição dos veículos foi de R$ 4,8 milhões, recursos destinados ao fortalecimento da regionalização da saúde e à ampliação da mobilidade assistida no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).