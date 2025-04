Sessão da Tarde exibe Hoje, Quarta (09/04) na Globo; Dr. Dolittle 2

COnfira a programação da Globo hoje, 09/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quarta-feira, 09/04/2025

Sessão da Tarde

Dr. Dolittle 2

Título Original: Doctor Dolittle 2

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2001

Diretor: Steve Carr

Elenco: Raven-Symoné, Eddie Murphy, Jeffrey Jones, Kevin Pollak, Kristen

Wilson, Kyla Pratt

Classe: Comédia, Família

Dolittle precisa salvar uma floresta e a vida de um urso.

Corujão I

O Que de Verdade Importa

Título Original: The Healer

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Paco Arango

Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García, Jonathan

Pryce

Classe: Comédia

Quando aceita a proposta de um tio distante para pagar suas dívidas, Alec Bailey é obrigado a se mudar para Nova Escócia e precisa iniciar uma nova fase.

Filmes da Globo nesta Quarta-feira (09/04/2025): Sessão da Tarde e Corujão I prometem emoção e boas risadas

Nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, a TV Globo preparou uma programação especial para entreter toda a família com dois filmes de gêneros distintos que prometem emocionar e divertir os telespectadores. A Sessão da Tarde traz uma comédia clássica estrelada por Eddie Murphy, enquanto o Corujão I exibe um longa com uma bela mensagem de esperança e renovação.

Sessão da Tarde – Dr. Dolittle 2

Horário : Aproximadamente às 15h30 (horário de Brasília)

: Aproximadamente às 15h30 (horário de Brasília) Título Original : Doctor Dolittle 2

: Doctor Dolittle 2 Ano : 2001

: 2001 País : Estados Unidos

: Estados Unidos Direção : Steve Carr

: Steve Carr Gênero : Comédia / Família

: Comédia / Família Elenco: Eddie Murphy, Raven-Symoné, Kyla Pratt, Kristen Wilson, Jeffrey Jones, Kevin Pollak

O médico que conversa com os animais está de volta em Dr. Dolittle 2. Desta vez, Dolittle (Eddie Murphy) é convocado para uma missão ecológica: salvar uma floresta ameaçada de destruição. Para isso, ele precisa convencer um urso domesticado a se apaixonar por uma ursa selvagem, garantindo a preservação da espécie e, consequentemente, do ecossistema local. Com muitas cenas hilárias e mensagens ambientais importantes, o filme é uma ótima pedida para toda a família.

Corujão I – O Que de Verdade Importa

Horário : Na madrugada de quarta para quinta-feira, por volta de 2h

: Na madrugada de quarta para quinta-feira, por volta de 2h Título Original : The Healer

: The Healer Ano : 2017

: 2017 País : Estados Unidos

: Estados Unidos Direção : Paco Arango

: Paco Arango Gênero : Comédia / Drama

: Comédia / Drama Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García, Jonathan Pryce

O Que de Verdade Importa acompanha a história de Alec Bailey, um homem que enfrenta dificuldades financeiras e aceita a ajuda de um tio distante para reorganizar sua vida. Ao se mudar para Nova Escócia, ele descobre que possui um dom especial: o de curar pessoas. Surpreendido por essa nova habilidade, Alec inicia uma jornada de autoconhecimento e redenção, tocando a vida de todos ao seu redor. Um filme tocante, que combina humor leve e lições profundas sobre propósito e empatia.

Prepare a pipoca! A Globo garante uma quarta-feira recheada de emoções, boas risadas e histórias que aquecem o coração. Seja à tarde com a irreverência de Dolittle, ou na madrugada com a sensibilidade de O Que de Verdade Importa, a diversão está garantida para todos os gostos.